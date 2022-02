Stand: 08.02.2022 06:40 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Reisebüros in SH berichten von großer Nachfrage

Die Reiselust der Menschen in Schleswig-Holstein - sie scheint wieder größer zu werden. Viele Reisebüros berichten, dass die Buchungen deutlich anziehen. Und zwar so stark wie in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren nicht mehr. Zur Verstärkung werden zum Teil auch neue Mitarbeiter gesucht. Vor einer Filiale in Flensburg standen Kunden sogar Schlange, um sich Frühbucherrabatte zu sichern. Besonders gefragt ist der Sommerurlaub in Spanien oder Griechenland. Die Preise haben allerdings angezogen. Das liegt nach Angaben der Reisebüros an den gestiegenen Kosten für Kraftstoff und daran, dass Hotels ihre pandemiebedingten Umsatzausfälle wieder hereinholen wollen. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 06:00

Corona in SH: Erste Apotheken beginnen heute mit der Impfung

Seit heute dürfen auch Apotheken gegen Corona impfen. Bei einer Umfrage haben 40 Prozent der 600 Apotheken in Schleswig-Holstein angegeben, impfen zu wollen. Nach Angaben der Apothekerkammer werden in dieser Woche jedoch noch nicht so viele mit dem Angebot starten - schätzungsweise erst einmal 10 Apotheken. Die Zulassung beziehungsweise die Schulung der Apotheker und Apothekerinnen laufe. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 06:00

Corona-Regeln: Landesregierung will neue Verordnung beschließen

Die Kieler Landesregierung will heute über die Lockerung einiger Vorschriften der schleswig-holsteinischen Corona-Landesverordnung entscheiden. Im Einzelhandel soll etwa von Mittwoch an künftig nur noch Maskenpflicht gelten, drinnen und draußen sollen wieder Veranstaltungen vor mehreren tausend Zuschauern möglich sein. Darüber hinaus ist geplant, dass die Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr entfällt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Pläne von einem ersten Schritt in Richtung Normalität gesprochen und weitere Öffnungsschritte in Aussicht gestellt. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 08:00

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Vernehmungsbeamte sagen aus

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe zwei Beamte der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts als Zeugen hören. Die beiden Beamten hatten die Beschuldigte 2017 vernommen. Die Strafkammer will heute klären, ob die Angeklagte damals korrekt belehrt wurde. Die Verteidigung bestreitet das. Als Zeugin muss sie die Wahrheit sagen, als Beschuldigte muss sie das nicht und darf schweigen. Die 96-Jährige soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des Lagers bei Danzig gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. Weil die Angeklagte zur Tatzeit 18 bis 19 Jahre alt war, findet der Prozess vor einer Jugendstrafkammer statt. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 868,9

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 4.017 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 7.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 868,9 (Vortag: 856,6). Die höchste Inzidenz hat Neumünster mit 1.425,4. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 249.207. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwölf neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt bei 2.005. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 08:00

Feuerwehr-Unterricht an Berufsschule in Neumünster

Weil viele Freiwillige Feuerwehren dringend Nachwuchs benötigen, ist in Neumünster ein bislang einmaliges Projekt angelaufen. An der Walther-Lehmkuhl-Schule werden rund 50 Schülerinnen und Schüler in Feuerwehr-Theorie und Praxis ausgebildet. Rund 140 Schulstunden umfasst der Unterricht und wird am Ende des Halbjahres mit einer Prüfung zum Truppmann oder zur Truppfrau abgeschlossen. Die Inhalte entsprechen dem ersten Grundlehrgang für Freiwillige Feuerwehren, so Schulleiter Andreas Bitzer. Anschließend könnten die Schüler weitere Lehrgänge absolvieren. Unterstützt wird das Projekt vom Landesfeuerwehrverband. Auch Berufsschulen in Flensburg und Rendsburg haben Interesse daran, ähnliche Feuerwehr-Ausbildungen anzubieten. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 17:00

Hebammen schreiben Brandbrief an die Politik

Der Kreißsaal in Ratzeburg wurde schon geschlossen, der in Preetz wird wahrscheinlich folgen und auch in Eckernförde sollen, wenn es nach Plänen der Imland Klinik geht, bald keine Geburten mehr stattfinden. Die Hebammen im Land haben sich mit einem Brandbrief an die Politik und Öffentlichkeit gewandt. Der Hebammenverband ist nach eigenen Angaben zutiefst besorgt darüber, dass so viele Kreißsäle im Land geschlossen wurden oder werden sollen. Für Frauen kurz vor der Entbindung bedeute das längere Fahrzeiten. Die Hebammen fordern deswegen ein Umdenken in der Geburtshilfe und unter anderem die Abschaffung der Fallkostenpauschale, die falsche Anreize setze. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 07:00

Wetter

Heute stark bewölkt, kaum Sonne und zeitweise etwas Regen oder Sprühregen. Am ehesten in Nordfriesland und Angeln später ein paar Wolkenlücken und ein wenig Sonne möglich. Sehr mild: Höchstwerte 8 Grad in St. Peter-Ording bis 10 Grad in Lauenburg. Mäßiger, teils frischer, an der See frischer bis starker Südwest- bis Westwind, dort stürmische Böen, am Abend nachlassend. | Sendetermin NDR Schleswig-Holstein 08.02.2022 15:00

