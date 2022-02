Stand: 06.02.2022 11:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weniger Wolfssichtungen in SH

Sichtungen von Wölfen in Schleswig-Holstein sind selten geworden. Laut Landesamt für Umwelt und Ländliche Räume (LLUR) sind 2021 ein Dutzend Wölfe in Schleswig-Holstein gesichtet worden. Diese seien aber nicht dauerhaft im Land geblieben, sondern nur durchgezogen. Rund 40 Schafe wurden im vergangenen Jahr gerissen - wenig im Vergleich zu den 240 Rissen im Jahr 2019, so der Sprecher des LLUR. Damals hätten wenige Wölfe großen Schaden angerichtet. Doch mittlerweile würden immer mehr wolfssichere Zäune eingesetzt, mit einer Höhe bis 1,20 Meter. Nicht ausreichend findet das der Verband der Schafhalter. Es seien Fälle bekannt, wo Wölfe auch diese Zäune überwunden hätten. Außerdem würden die Zäune oft bei starkem Wind umfallen. Die Schafhalter hoffen, dass auch in den nächsten Wochen keine Wölfe nach Schleswig-Holstein kommen, denn in Kürze beginnt die Geburtszeit der Lämmer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.02.2022 09:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 872,9

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 1.696 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 5.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 872,9 (Vortag: 915,1). Die höchste Inzidenz hat Flensburg mit 1.325,4. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 244.104. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 152.700 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 kein neuer Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.993. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.02.2022 08:00

Das Wetter: Es wird stürmisch

Heute ist es dicht bewölkt und teilweise sehr regnerisch. Am Nachmittag kann es von Norden her auflockern, aber es sind noch einzelne Schauer, teils mit Schnee oder Graupel vermischt, und vereinzelt mit Blitz und Donner möglich. Die Höchstwerte liegen bei 5 Grad auf Amrum und bis 8 Grad in Wedel. Es weht West- bis Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen, an der See starker bis stürmischer Wind. Sturmböen sind möglich, lassen aber später nach. An der Nordsee sowie an der Elbe werden erhöhte Wasserstände erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.02.2022 08:00

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2022 | 12:00 Uhr