Mann bei Feuer in Plön umgekommen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Plön ist am Donnerstag ein 79-Jähriger gestorben. Nach Angaben der Polizei war der Brand im Obergeschoss entstanden. Die Einsatzkräfte entdeckten den Bewohner demnach erst nach nach den Löscharbeiten. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 08:30

Zwei Menschen bei Garagenbrand in Tönning verletzt

Zwei Männer hatten laut Rettungsleitstelle am Abend in einer Garage in Tönning (Kreis Nordfriesland) an einem Motorrad geschraubt. Dann war offenbar Benzin ausgelaufen, das sich durch einen Ofen in der Garage entzündete und eine Explosion auslöste. Die 55 und 52 Jahre alten Männer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 08:00

Ratzeburg hat keinen Kreißsaal mehr

Das DRK-Krankenhaus Mölln-Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat seinen Kreißsaal nach 30 Jahren geschlossen. Als Gründe nennt das Krankenhaus auf seiner Internetseite fehlende Belegärzte und die gesunkene Geburtenrate. Schwangere brauchen nun teilweise eine dreiviertel Stunde bis zur nächsten Entbindungsstation, zum Beispiel in Lübeck oder Geesthacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 08:00

Spontane Hochzeiten am 22. Februar möglich

Die Kirche bietet Paaren an, sich am 22. Februar in der St. Nikolaikirche in Flensburg, im Lübecker Dom und in der St.-Marien-Kirche in Basthorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) ohne Voranmeldung trauen zu lassen. Zuletzt seien viele Hochzeiten wegen der Pandemie abgesagt worden, begründet die Flensburger Pastorin Lunde das niedrigschwellige Angebot. Wer an diesem Tag kommt, muss nur die standesamtliche Urkunde mitbringen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 08:00

Betrüger versuchen mit Anrufen älteren Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen

Die Polizei warnt: im Kieler Stadtgebiet und im Kreis Plön komme es in diesen Tagen wieder vermehrt zu Anrufen, in denen sich Gauner als Angehörige oder Polizisten ausgeben, und eine Geschichte erfinden, um an Geld zu kommen. Allein am Mittwoch kam es laut Polizei im Zuständigkeitsbereich der Kieler Polizeidirektion zu insgesamt 16 Anrufen dieser Art. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 08:30

Lange Wartelisten für Studentenwohnheime

Flensburg bekommt ein neues Studentenwohnheim auf dem Campusgelände. Heute wird der Grundstein dafür gelegt. Es soll Platz für knapp 160 Studierende bieten. Dennoch liegt Schleswig-Holstein im bundesweiten Anteil bei den geförderten Wohnheimplätzen auf dem vorletzten Platz. Nur sechs Prozent der Studierenden kommen in den geförderten, günstigen Wohnheimen unter. Bundesweit sind es mehr als neun Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 06:00

St. Peter-Ording: Trotz Corona erfolgreiche Tourismus-Saison

St. Peter-Ording blickt trotz Corona auf eine erfolgreiche Tourismus-Saison 2021 zurück. Laut Tourismus-Zentrale betrug die Zahl der Übernachtungen im vergangenen Jahr 2,54 Millionen - ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein Grund für das gute Ergebnis ist laut Tourismus-Chefin Katharina Schirmbeck der Start der Modellregion zu Saisonbeginn. Viele Gäste, die sonst in den Süden geflogen wären, seien nach St. Peter-Ording gekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 07:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 908,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.290 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 3.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 908,0 (Vortag: 897,8). Die höchste Inzidenz hat weiter der Kreis Stormarn mit 1.373,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 08:00

Garg und Rupp begrüßen Stiko-Empfehlung

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) begrüßt die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für eine weitere Corona-Auffrischungsimpfung für bestimmte Personengruppen. "Wir werden sehr schnell die Möglichkeit eröffnen, dass Menschen, die 70 Jahre alt und älter sind, auch mit einer vierten Impfung versorgt werden", sagte der Minister. Auch der Lübecker Infektiologe Jan Rupp hält die Stiko-Empfehlung für richtig. Garg erklärte am Donnerstag zudem, dass der Protein-Impfstoff von Novavax in die Impfkampagne des Landes eingebaut werden solle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 06:00

Mordprozess in Glinde eingestellt

Nachdem Ende Dezember ein Mann in Glinde (Kreis Stormarn) seine beiden Kinder erschossen, seine Frau schwer verletzt und sich selbst getötet haben soll, wurde jetzt das Verfahren eingestellt. Laut Staatsanwaltschaft Lübeck sei nun erwiesen, dass der Mann die Tat begangen hat - somit sei ein weiteres Verfahren nicht möglich. Weiter ermittelt wird allerdings wegen der Schusswaffe. Der Mann hatte keinen Waffenschein. Die Staatsanwaltschaft versucht herauszufinden, woher der Mann die Pistole hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 08:30

NOK-Fähranleger: Sanierung lässt auf sich warten

Die Sanierung von sechs maroden Fähranlegern am Nord-Ostsee-Kanal zwischen Brunsbüttel und Burg (Kreis Dithmarschen) verzögert sich. Eigentlich sollten die Bauarbeiten in diesem Jahr beginnen, doch daraus wird laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) nichts. Hauptgrund: Das WSA hat kein Personal für diese Baumaßnahmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 06:00

Wetter: Erst trocken, später wechselhaftes Schauerwetter

Dichte Wolken hängen heute über Schleswig-Holstein. Neben trockenen Phasen und einzelnen Auflockerungen gibt es etwas Sprühregen. Von Nordwesten her zieht später kräftiger Regen auf - teils mit Graupel, auch Gewitter sind möglich. Es ist windig bis stürmisch. Höchstwerte: 7 Grad auf Amrum bis 9 Grad in Geesthacht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.02.2022 06:00

