Drei Verletzte bei Unfall nahe Reinfeld

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 75 bei Reinfeld (Kreis Stormarn) sind am Abend drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei geriet ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Wagen mit Anhänger zusammen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Die B75 war bei Reinfeld fast vier Stunden für die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2022 08:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz bei 897,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.063 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 2.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun laut Landesmeldestelle bei 897,8 (Vortag: 895,0). Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Kreis Stormarn mit 1.382,5. Die Hospitalisierungsrate wird mit 5,32 angegeben. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.984. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2022 08:00

Holstein Kiel und Co freuen sich auf Zuschauer

Die Profisport-Vereine in Schleswig-Holstein können wieder mit Zuschauern in den Stadien und Hallen planen. Die Bundesländer haben sich auf entsprechende Regelungen geeinigt, die ab dem 9. Februar gelten sollen. Für Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bedeutet das, dass künftig bis zu 7.500 Zuschauer bei den Spielen dabei sein dürfen. Im Handball kann Rekordmeister THW Kiel fast 3.100 Fans in die Halle holen, die SG Flensburg-Handewitt knapp 1.900 Zuschauer. Der Landessportverband verlangt von der Landesregierung auch Lockerungen für kleinere Sportvereine. Der organisierte Sport brauche eine Perspektive, sagte Geschäftsführer Thomas Niggemann. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2022 06:00

Handel freut sich über Ende der 2G-Regelung, Dehoga ist frustriert

Nachdem die Landesregierung angekündigt hat, die Corona-Regeln in Schleswig-Holstein vom kommenden Mittwoch an zu lockern, fallen die Reaktionen darauf unterschiedlich aus. Die Entscheidung, die 2G-Regelung im Einzelhandel zu beenden, sei folgerichtig, so der Handelsverband Nord, auch, weil der Handel nie ein Corona-Hotspot gewesen sei. Beim Hotel- und Gaststättenverband Dehoga herrscht hingegen Frust. Hauptgeschäftsführer Stefan Scholtis sagte, den Leuten sei 2G-Plus zu umständlich, also würden sie wegbleiben. Der Wegfall der Sperrstunde sei deswegen keine Lösung für die Existenzängste der Gastronomen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2022 06:00

Neue Kita-Regeln - Sorge vor weiteren Ansteckungen

In den Kitas im Land gelten ab heute neue Corona-Regeln. Nicht mehr die Kinder, sondern die Eltern müssen sich jetzt laut Landesregierung testen - und zwar dreimal in der Woche. Die Ergebnisse müssen sie schriftlich der Kita mitteilen. Außerdem werden die Quarantäne-Regeln angepasst. Strittig ist vor allem eine Regel: Infiziert sich ein Kind in der Kita, müssen die anderen Kinder aus der Gruppe nicht mehr in Quarantäne. Das Gesundheitsamt kann dies in bestimmten Fällen allerdings anordnen. Einige Träger und auch Eltern befürchten, dass sich nun deutlich mehr Kinder anstecken. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) begründete den Schritt damit, dass Omikron zumeist einen milderen Verlauf habe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2022 06:00

Heider SV gewinnt gegen Altona 93

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der Heider SV auswärts gegen die Mannschaft von Altona 93 mit 3:2 (1:1) gewonnen. Als nächstes trifft die Mannschaft am Sonntag auf Phönix Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2022 06:00

3G-Kontrollen im Nahverkehr

In Schleswig-Holstein finden heute verstärkte Kontrollen zur Einhaltung der 3G-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr statt. Seit dem 24. November gilt die 3G-Regel in Bussen und Bahnen. Fahrgäste müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.02.2022 08:00

Wetter: Wolken und Regen

In Schleswig-Holstein wird der Tag heute trüb, grau und nass. Die Sonne zeigt sich nicht. In Sterup (Kreis Schleswig-Flensburg) steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf sieben Grad, in Krempe (Kreis Steinburg) auf acht Grad.

