Fährt Color Line bald wieder zwischen Kiel und Oslo?

Die Reederei Color Line will nach eigenen Angaben über die Wiederaufnahme des Fährverkehrs zwischen Kiel und Oslo entscheiden. Grundlage dafür sind laut Unternehmen die am Dienstag gelockerten Corona-Maßnahmen durch die norwegische Regierung. Wann genau die ersten Fähren wieder starten sollen, steht noch nicht fest. Color Line hatte den Fährverkehr zum Jahreswechsel eingestellt, nachdem Norwegen strengere Corona-Regeln beschlossen hatte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 06:30

Lübecker 140-Millionen-Haushalt ist genehmigt

Das Innenministerium hat den Haushalt der Hansestadt Lübeck genehmigt. Damit können die Investitionen laut Hansestadt umgehend starten. Insgesamt 140 Millionen Euro will Lübeck in diesem Jahr ausgeben - vor allem für die Sanierung von Straßen, Brücken, Fahrrad- und Gehwegen sowie für Schulen und die Hafen-Infrastruktur. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 08:00

Feuer in Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) hat es einen Verletzten gegeben. Laut Feuerwehr war der Brand aus noch unbekannten Gründen in einem Kellerraum ausgebrochen. Rauch zog durchs Treppenhaus und in einige der Wohnungen. 13 Menschen mussten das Haus verlassen, zwei von ihnen wurden von der Feuerwehr gerettet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 06:30

Heizöl im Tank - Steuerhinterziehung in Millionenhöhe?

Vor dem Landgericht Kiel beginnt heute ein Prozess um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Angeklagt sind zwei Männer aus Schönberg (Kreis Plön). Ihnen wird vorgeworfen, in großem Stil günstiges Heizöl als Diesel an einer Tankstelle in Schönberg verkauft zu haben - mehr als zehn Jahre lang. Heizöl wird deutlich niedriger besteuert als Diesel. Ein Dieselfahrzeug mit Heizöl zu betreiben, ist möglich, aber verboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 08:00

Tödlicher Verkehrsunfall in Höhe Pebersmark

Auf der Höhe des Grenzübergangs Pebersmark, der an das nordfriesische Bramstedtlund angrenzt, ist bei einem schweren Verkehrsunfall eine 85-Jährige ums Leben gekommen. Laut Polizei war das Auto der Frau am Dienstag frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Der 89-jährige Beifahrer der Frau sowie zwei Männer im entgegenkommenden Auto wurden bei der Kollision schwer verletzt. Die Landesstraße war in beide Richtungen stundenlang gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 08:30

Flensburg: Prozessauftakt um schweren sexuellen Missbrauch

Vor dem Landgericht Flensburg beginnt heute ein Prozess um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 35 Jahre alten Angeklagten aus Nordfriesland mehr als 40 Fälle vor. Er soll minderjährige Mädchen über soziale Netzwerke kontaktiert und unter anderem Videos und Fotos mit sexuellem Inhalt geschickt und diese auch von ihnen gefordert haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 08:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 895,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.207 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 1.2.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 895,0 (Vortag: 918,9). Die höchste Inzidenz hat weiterhin der Kreis Stormarn mit 1.403,7. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 227.851. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 140.800 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.978. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 08:00

Ab Donnerstag gelten neue Corona-Testregeln für Kitas

Eltern von Kita-Kindern müssen sich von Donnerstag an regelmäßig auf Corona testen. Die Pflicht zum Selbsttest gilt für den Elternteil, der den umfangreichsten Kontakt zum Kind hat, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Das Land stelle den Eltern kostenfrei drei nasale Antigen-Selbsttests pro Woche zur Verfügung. Das Kita-Personal muss sich nach Angaben des Ministeriums künftig unabhängig vom Impfstatus ebenfalls dreimal wöchentlich testen. Infizierte Kinder werden für mindestens sieben Tage abgesondert, während die nichtinfizierten Kinder derselben Gruppe nicht in Quarantäne müssen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 07:00

Wetter: Teils länger heiter, nur vereinzelt Schauer

Heute Wechsel aus Sonnenschein und kompakten Wolken, vereinzelt Schauer möglich, vorzugsweise zwischen Dithmarschen, Herzogtum Lauenburg und Elbe. Ansonsten überwiegend trocken, am meisten Sonne von der Flensburger Förde bis nach Ostholstein. Höchstwerte 6 Grad in Großenbrode bis 8 Grad in Glinde. Mäßiger bis frischer, an der See starker Nordwestwind, zunächst mit stürmischen Böen, vor allem an der See Sturmböen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 4 Grad in Tarp bis 6 Grad auf Sylt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.02.2022 08:00

