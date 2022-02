Stand: 01.02.2022 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kaum noch Corona-Regeln in Dänemark

Dänemark hebt heute fast alle Corona-Regeln auf. Dazu gehören Impfnachweise, Maskenpflicht und verkürzte Öffnungszeiten. Auch Clubs und Bars dürfen wieder aufmachen - trotz hoher Infektionszahlen. Die dänische Regierung begründete die Öffnungsschritte mit der hohen Impfquote und einer entspannteren Lage in den Krankenhäusern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2022 06:00

Mangel an Hausärzten in Schleswig-Holstein

In einigen Regionen in Schleswig-Holstein gibt es zu viele Patienten und zu wenig Hausärzte. Neben dem bekannten Landarztmangel kommt dazu noch die Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung und des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen. Diese gibt es nur einmal im Jahr und kann laut Hausärzteverband nicht an spontane Praxis-Schließungen angepasst werden. Wenn kein Bedarf festgestellt wurde, darf auch kein neuer Arzt die Praxis kurzfristig übernehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2022 06:00

Chormusik: Landesmusikrat fordert Singen ohne Maske

Chöre in Schleswig-Holstein haben die strengen Corona-Regeln im Land kritisiert. Während laut Landesmusikrat Kontaktsportarten wie Handball in der Halle ohne Maske erlaubt sind, muss bei Chorproben ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Das erschwere das Singen, hieß es. Der Landesmusikrat fordert von der Landesregierung, dass mit Lüften, Abstand und Impfnachweisen schnellstmöglich wieder ohne Maske geprobt werden darf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2022 06:00

Feuer in Mehrfamilienhaus in Eutin

Feuerwehr und Rettungsdienst haben am frühen Morgen die Bewohner eines Mehrfamilienhaus in Eutin aus ihren Wohnungen geholt. Der Grund: Im Eingangsbereich des Hauses in der Plöner Straße brannte ein elektrisches Seniorenmobil. Laut Feuerwehr zog Rauch durch die offene Haustür und verqualmte das gesamte Treppenhaus. Zehn Menschen mussten ihre Wohnungen sicherheitshalber verlassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2022 06:00

Corona in SH: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 918,9

Innerhalb von 24 Stunden wurden 5.014 neue Corona-Fälle gemeldet. 346 Menschen befinden sich im Zusammenhang mit der Infektion im Krankenhaus. In fünf Kreisen oder kreisfreien Städten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 1.000. Die höchste Inzidenz gibt es mit 1.522,5 im Kreis Stormarn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2022 08:00

Gewalttaten gegen Polizisten: Gewerkschaft besorgt

Die Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein zeigt sich angesichts der gestiegenen Zahl der Gewalttaten gegen Polizisten in Schleswig-Holstein besorgt. Laut der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion wurden im vergangenen Jahr bei uns im Land 78 Beamte verletzt - das sind knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2022 07:00

Schwerer Unfall auf A24

Die A24 Richtung Hamburg war am Montagabend zwischen Talkau und Schwarzenbek/Grande gesperrt. Nach Angaben der Polizei gab es einen Unfall, an dem zwei Sattelzüge und ein Auto beteiligt waren. Zwei Menschen wurden laut Rettungsleitstelle verletzt, einer von ihnen schwer. Der Verkehr wurde umgeleitet. Um etwa 23 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben. Zum Unfallhergang gab es bisher keine Angaben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 20:00

Wetter: Viel Regen im Land

In Schleswig-Holstein fällt heute viel Regen - am Vormittag nur wenig, am Nachmittag dann deutlich mehr. Es ist teilweise stürmisch. Die Temperaturen steigen auf sieben Grad in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.02.2022 07:00

