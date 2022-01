Stand: 31.01.2022 07:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landesjagdverband: Rotwild vor zu viel Inzucht schützen

Der Landesjagdverband will die Wanderrouten des Rotwilds besser schützen. Er fordert, dass die Landesregierung möglichst schnell einen Wildwegeplan entwickelt. Denn je weniger das Rotwild durchs Land ziehen kann, desto schlechter sei der genetische Austausch. Die Folge: Inzucht. Seit gut 20 Jahren würden die Anzeichen dafür zunehmen, sagt der Landesjagdverband und berichtet von immer mehr Tieren mit verkürzten Unterkiefern oder deformierten Schädeln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 06:00

Buchholz für Lockerungen

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat sich trotz anhaltender Omikronwelle in Deutschland für baldige Lockerungen in Einzelhandel und Gastronomie ausgesprochen. Buchholz sagte der dpa, sobald Kliniken nicht mehr Gefahr liefen, überlastet zu werden, gäbe es für 2G oder 2G plus keine Rechtfertigung mehr. Nach seinen Worten leiden viele Gastwirte und Einzelhändler unter den Einschränkungen. Viele kämen zu dem Schluss, dass sich der Weiterbetrieb ihrer Firmen unter den derzeitigen Bedingungen nicht mehr lohne, sagte Buchholz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 06:00

Sturm sorgt für mehr als 2.000 Einsätze

Viel Arbeit für Feuerwehren und Polizei durch Sturmtief "Nadia" am Wochenende: Die Helfer mussten laut den Rettungsleitstellen mehr als 2.000 malausrücken. Dabei ging es meist um umgestürzte Bäume und um umherfliegende Gegenstände. Auf der A21 wurden bei einem Unfall gestern früh acht Menschen leicht verletzt, als ein Baum bei Leezen (Kreis Segeberg) auf die Fahrbahn stürzte. Bei der Bahn fielen durch den Sturm am Wochenende viele Züge aus. Das angekündigte Ostseehochwasser in der vergangenen Nacht in Lübeck und Travemünde sowie in Flensburg verlief laut Polizei glimpflich. Das Wasser ist mittlerweile zurückgegangen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 07:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt unter 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist unter 900 (Stand 30.1.) gesunken: Der Wert lag bei 894,7 Neuinfektionen. Am Sonnabend betrug der Wert 949,9, am Sonntag vor einer Woche hatte er bei 918,1 gelegen. 1.102 registrierte Neuinfektionen wurden am Sonntag gemeldet, das waren weniger als am Sonnabend (1.626 Fälle) und am Freitag (3.997). Die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie blieb unverändert bei 1.964. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - lag bei 6,32. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 06:00

Umweltminister stellt Strategie für Wasserwirtschaft in Niederungen vor

Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) stellt heute in Meggerdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) die Niederungsstrategie der Landesregierung vor. Ein wichtiger Punkt ist die Frage, wie das Land bei steigendem Meeresspiegel in den kommenden Jahrzehnten entwässert werden kann. Viele der vor mehr als 50 Jahren gebauten Entwässerungsanlagen wie Siele und Schöpfwerke müssen erneuert oder zumindest angepasst werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 10:00

Am Flugzeug festgeklebt - Aktivist wegen Nötigung vor Gericht

Mit der Blockade eines Flugzeugs am Flughafen Lübeck im August 2020 muss sich am Montag das Amtsgericht Lübeck befassen. Angeklagt ist ein Aktivist der Gruppe "Extinction Rebellion", der versucht haben soll, sich mit Sekundenkleber an dem Flugzeug festzukleben. Dem jungen Mann aus Greifswald wird Nötigung vorgeworfen. Mit der Aktion wollten die Aktivisten nach Angaben von "Extinction Rebellion" gegen die Wiederaufnahme von Kurzstreckenflügen nach München und Stuttgart protestieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 10:00

Das Wetter: Wolken und Schneeregen

Heute ist es stark bewölkt. Zeitweise gibt es Regen oder Schneeregen. Zu Beginn des Tages fällt bei Ostholstein und Lauenburg auch Schnee. Stellenweise kann es durch den Schneematsch glatt werden. Am Nachmittag lassen die Niederschläge nach, vereinzelt gibt es aber weiterhin Regen- oder Schneeregenschauer. Die Temperaturen liegen bei maximal 3 Grad am Schaalsee und bei 4 Grad in Husum. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 31.01.2022 06:00

