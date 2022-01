Stand: 30.01.2022 11:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sturm sorgt für mehr als 1.000 Einsätze

Umgeknickte Bäume, umher fliegende Dachziegel, umgestürzte Baken und Bauzäune - mehr als 1.100 Mal mussten die Einsatzkräfte wegen Sturmtief "Nadia" ausrücken. Die meisten Einsätze gab es in den Kreisen Herzogtum Lauenburg, Ostholstein und Stormarn. Vielerorts sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. Im Regionalverkehr der Deutschen Bahn kommt es noch zu vielen Einschränkungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.01.2022 11:00

Kirchen in SH wollen Mitgliederschwund stoppen

Vor allem die evangelische Kirche will gewohnte Pfade verlassen und moderner werden - mehr digitale Gottesdienste und Präsenz in den Sozialen Medien gehören dazu. Das Erzbistum Hamburg, Vertreter der katholischen Kirche auch bei uns in Schleswig-Holstein, will Fälle von sexualisierter Gewalt weiter aufarbeiten lassen. Das werde zu einer glaubwürdigeren Kirche führen, hieß es. Erst vor anderthalb Wochen hatte ein Gutachten des Erzbistums München und Freising für großes Aufsehen gesorgt. Dadurch kamen rund 500 Missbrauchsfälle ans Licht und 235 mutmaßliche Täter. Seitdem steigen die Terminanfragen für Kirchenaustritte in vielen Standesämtern auch in Schleswig-Holstein noch weiter an. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.01.2022 11:00

Grüne in SH zufrieden mit neuer Bundesspitze

Auch nach dem Ende der Ära Robert Habeck und Anna-Lena Baerbock als Doppelspitze der Partei in Berlin hoffen die schleswig-holsteinischen Grünen auf eine gute Zusammenarbeit. Als neues Führungsduo wurden gestern Ricarda Lang und Omid Nouripour gewählt. Lang wird dem linken Parteiflügel zugerechnet und ist mit 28 Jahren die bisher jüngste Vorsitzende der Grünen. Nouripour gilt als Realo. Die Landesvorsitzende der Grünen in Schleswig-Holstein, Ann-Kathrin Tranziska, ist zufrieden mit der Wahl. Sie hofft, dass die beiden auch den Landtagswahlkampf in Schleswig-Holstein unterstützen. Das neue Führungssduo hätte einen Besuch bereits zugesagt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.01.2022 11:00

Wetter: Windig, aber freundlicher

Heute Nachmittag gibt es neben Quellwolken längere sonnige Abschnitte, vor allem an der Ostsee ist es oft sonnig. In Richtung Nordsee halten sich teils dichtere Quellwolken es bleibt aber meist trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal 6 Grad in Heiligenhafen bis 8 Grad in Neumünster. Der Wind aus Nordwest bleibt noch frisch und kräftig mit stürmischen Böen, an der Ostsee kann es auch noch Sturmböen geben, die aber langsam nachlassen. An der Nordsee besteht weiter die Gefahr einer Sturmflut. Auch an der Ostsee gibt es steigende Pegel. Die Abendtemperaturen um 18 Uhr: 4 Grad in Neustadt/Holstein bis 5 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2022 | 11:00 Uhr