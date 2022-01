Stand: 29.01.2022 10:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nord-CDU beschließt Wahlprogramm

Die schleswig-holsteinische CDU hat am Freitagabend das Wahlprogramm für die Landtagswahl im kommenden Mai beschlossen. Wichtige Themen sind demnach Bildung, Sicherheit und die Stärkung ländlicher Räume. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther zeigte sich in seine Rede zuversichtlich, Schleswig-Holstein auch in den kommenden fünf Jahren regieren zu können. Die Menschen seien mit der Arbeit der Landesregierung zufrieden - die Richtung stimme. "Ich bin bereit dazu, in den nächsten Wochen alles dafür zu geben", sagte Günther. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2022 10:00

SPD-Landeschefin Midyatli stellt Listenvorschlag zur Landtagswahl vor

Die Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein, Serpil Midyatli, präsentiert heute Mittag den Vorschlag des Landesvorstandes für die Kandidatenliste zur Landtagswahl am 8. Mai. Als Spitzenkandidat gesetzt ist Thomas Losse-Müller, der den Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) ablösen will. Auf Listenplatz zwei wird die Landes- und Fraktionsvorsitzende Midyatli erwartet. Die Entscheidung über die Liste fällt auf einer Landeswahlkonferenz am 5. Februar in Neumünster. Derzeit ist die SPD im Landtag mit 21 Abgeordneten die zweitstärkste Fraktion nach der CDU (25). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2022 10:00

Wetterdienst warnt vor Orkanböen der Windstärke 12

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die gesamte norddeutsche Küste herausgegeben. Von heute, 14 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 10 Uhr, können in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde auftreten, wie der DWD am Freitag mitteilte. Vor allem an der Ostseeküste könne es aus Südwest, später West auch einzelne Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde geben. Das entspricht Windstärke 12. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2022 08:00

Corona in SH: Landesweite Inzidenz sinkt auf 992,7

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.997 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 28.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 992,7 (Vortag: 1.022,8). Die mit Abstand höchste Inzidenz hat weiterhin der Kreis Stormarn mit 1.602,9. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 214.902. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 134.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.963. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2022 08:00

Lübeck: Computer mit hoch sensiblen Daten versteigert

Bei der Entsorgung eines Computers aus der Lübecker Verwaltung hat es offenbar eine Datenschutzpanne gegeben. Der mit der Entsorgung beauftragte Dienstleister habe einen Computer samt Festplatte beim Online-Händler ebay.de verkauft, auf der noch sensible Daten vorhanden gewesen seien, teilte die Hansestadt am Freitag mit. Die Stadt habe unverzüglich das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein informiert. Der Käufer schickte die ersteigerte Festplatte dem Computer-Magazin c’t. Dort fanden Fachleute heraus, dass der Computer offenbar fünf Jahre lang in der Lübecker Ausländerbehörde stand. Darauf gespeichert: mehr als 33.000 E-Mails, Daten zu Einbürgerungen, Fahndungsausschreibungen und Abschiebungen. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) sagte am Freitag, der Dienstleister habe der Stadt bestätigt, dass er sämtliche auf der Hardware befindlichen Daten durch unwiederherstellbare Zerstörung der Datenträger vernichtet habe. "Aber offenbar war das nicht der Fall", so Lindenau. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.01.2022 08:00

