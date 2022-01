Stand: 26.01.2022 06:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gesundheitsminister will Eltern statt Kita-Kinder verpflichtend testen

Nachdem Kita-Mitarbeiter aus Kiel eine Schnelltest-Pflicht für Kinder gefordert haben, hat Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) erklärt, dass er die ablehne. "Ich möchte Eltern nicht verpflichten, ein ein-, zwei- oder dreijähriges Kind zwangsweise zu testen", sagte er NDR Schleswig-Holstein. Er plane aber, die Eltern der Kinder zu Schnelltests zu verpflichten. "Die Eltern können auch einsehen, warum sie sich testen. Nun wird geklärt, wie die Umsetzung dieser geplanten Regeln organisiert werden soll. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2022 08:00

Quarantäne: Schüler und Eltern kritisieren Unterrichtsversorgung

Derzeit sitzen laut Bildungsministerium Tausende Schüler zuhause, weil sie Corona haben oder als Kontaktperson gelten. Der Landesschülersprecher der Gemeinschaftsschulen, Maximilian Henningsen sagte NDR Schleswig-Holstein, dass diese Schüler wieder nur Hausaufgaben über die Lernplattform bekommen - mehr nicht. Kaum Videoschalten, Lehrer seien nur per E-Mail, aber selten telefonisch erreichbar. Der Landeselternbeirat der Gymnasien fordert, das Bildungsministerium müsse Mindeststandards vorgeben, damit für alle Kinder eine angemessene Unterrichtsversorgung gewährleistet ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2022 08:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 959

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt weiter deutlich über der 900er-Marke. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner stieg nach Angaben der Landesmeldestelle auf 959 - nach 944,3 am Vortag. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag bei 5.730 Fällen. Die vier kreisfreien Städte meldeten bei der Inzidenz einen Wert von über 1.000, ebenso der Kreis Pinneberg. Die höchste Inzidenz gibt es weiterhin im Kreis Stormarn mit 1.748,2 | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2022 08:00

Landtag in Kiel berät über Schulen in der Pandemie und Glücksspiel

Nach der Sondersitzung zur Feststellung der epidemischen Lage am 10. Januar beginnt Schleswig-Holsteins Landtag heute mit seiner ersten regulären Plenarwoche in diesem Jahr. Auf dem Programm stehen mehrere Themen rund um die Corona-Pandemie. Die Fraktionen wollen die Schulabschlüsse im Frühjahr neu regeln. Falls erforderlich, sollen Schulen Prüfungen auch an sonnabends oder an Ferientagen ansetzen können. Außerdem befassen sich die Abgeordneten mit einem Corona-Bonus für Landesbeschäftigte und mit mehreren Gesetzentwürfen zum Glücksspielwesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2022 12:00

Stutthof-Prozess: Überlebende beschreibt Erlebnisse im KZ

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof hat das Landgericht Itzehoe am Dienstag die Befragung einer 93 Jahre alten Überlebenden des Lagers fortgesetzt. Die in den USA lebende Zeugin Asia Shindelman berichtete wie schon am 14. Dezember per Videoschalte von ihrem Leidensweg. Angeklagt in dem Prozess ist eine ehemalige Sekretärin der Lagerkommandantur. Der 96 Jahre alten Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vorgeworfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.01.2022 19:30

Hagen Goldbeck neuer Präses der IHK zu Lübeck

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck hat einen neuen Präses. Die Vollversammlung wählte am Dienstagnachmittag Hagen Goldbeck mit großer Mehrheit in das höchste Ehrenamt der Kammer. Der 56 Jahre alte geschäftsführende Gesellschafter einer Lübecker Unternehmensberatung war der einzige Kandidat. Für ihn stimmten 52 von 54 anwesenden Mitglieder der Vollversammlung. Goldbeck tritt die Nachfolge von Friederike C. Kühn an, die nach drei Amtsperioden satzungsgemäß nicht erneut kandidieren durfte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.01.2022 08:30

Wetter

Heute stark bewölkt bis bedeckt, dazu zeitweise leichter Regen oder Sprühregen, abschnittsweise auch trocken, selten Auflockerungen, nur vereinzelt mal ein wenig Sonne. Höchstwerte 5 Grad in Geesthacht bis 7 Grad in Kiel. Mäßiger bis frischer, an der Küste später teils starker West- bis Südwestwind, dort stürmische Böen.

