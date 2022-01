Stand: 24.01.2022 07:45 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gesundheitsämter sind am Limit

Die Mitarbeiter der Gesundheitsämter in den Kreisen arbeiten weiter an der Belastungsgrenze. Sprecher berichten auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, die Arbeitsbelastung sei im Moment extrem hoch. Grund ist demnach die hohe Zahl an Infektionsfällen durch die Omikron-Variante. Alle Gesundheitsämter haben deshalb personell aufgestockt - und trotzdem könne bei weitem nicht mehr alles bearbeitet werden, so die Ämter weiter. Die Segeberger Behörde musste jetzt im Januar schon deutlich mehr Infektionsfälle bearbeiten als im gesamten Jahr 2020. Mittlerweile bekommen die Mitarbeiter dort Unterstützung von Beschäftigten aus anderen Teilen der Kreisverwaltung sowie externen Helfer von THW und Bundeswehr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2022 08:00

Wahl in Mittelangeln: Britta Lang bleibt Bürgermeisterin

Bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Mittelangeln (Kreis Schleswig-Flensburg) hat sich Amtsinhaberin Britta Lang gegen ihren Herausforderer Stephan Beau durchsetzen können. Sie erhielt rund 58 Prozent der Stimmen. Das Ergebnis sei für sie Rückenwind und frische Motivation, auch künftig gemeinsam mit der Gemeindevertretung das Beste für die Bürgerinnen und Bürger herauszuholen, sagte Lang am Sonntagabend im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 41 Prozent und war damit höher als bei der letzten Bürgermeister-Wahl vor 6 Jahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2022 05:30

Brände in Lübeck und Süsel

Viel zu tun für die Feuerwehren in Lübeck und in Süsel im Kreis Ostholstein: Zunächst hat gestern im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Süd in der Villa Finkenberg gebrannt. Helfer retteten nach eigenen Angaben vier Kinder unverletzt aus dem Haus. In der Alten Dorfstraße in Süsel ging am Abend eine Fachwerkscheune aus dem 17. Jahrhundert in Flammen auf. Nach Angaben der Polizei waren dort unter anderem landwirtschaftliche Maschinen und auch Museumsstücke eingelagert. Menschen wurden bei beiden Feuern nicht verletzt, Brandursache und Schadenshöhe müssen jeweils noch ermittelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2022 07:00

Corona in SH: Inzidenz sinkt leicht auf 918,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht zurückgegangen, liegt aber weiter deutlich über der 900er-Marke. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner sank nach Angaben der Landesmeldestelle auf 918,1 - nach 924,4 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 665,6 gelegen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Sonntag mit 1.797 Fällen deutlich niedriger als an den Vortagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.01.2022 06:00

Wetter: bewölkt und trüb

Heute ist es stark bewölkt und teils länger trüb, dabei vereinzelt etwas Regen oder Niesel. Vor allem in den südlichen Landesteilen bleibt es aber trocken. Im Verlauf des Tages sind Auflockerungen möglich, teilweise mit etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad in Niebüll und Handewitt (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 7 Grad in Bargteheide (Bargteheide).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.01.2022 | 08:00 Uhr