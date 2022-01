Stand: 22.01.2022 11:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

CDU wählt neue Bundesspitze - Prien kandidiert als Stellvertreterin

Die CDU kommt heute zu einem überwiegend digitalen Parteitag zusammen. Neben der Wahl von Friedrich Merz zum neuen Bundeschef steht auch die Abstimmung über seine Stellvertreter an. Auf einen der Posten bewirbt sich Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2022 10:00

Grüne in SH wollen Liste zur Landtagswahl komplettieren und Programmentwurf vorstellen

Die Grünen in Schleswig-Holstein stellen heute Weichen für die Landtagswahl im Mai. Auf einem überwiegend digitalen Parteitag wird zum einen die Landesliste komplettiert, zum anderen stellt die Partei den Entwurf für ihr Wahlprogramm vor. Dies wird dann endgültig auf einem Parteitag im Februar beschlossen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2022 10:00

Corona in SH: Inzidenz über 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat am Freitag die Marke von 900 deutlich übersprungen. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner kletterte nach Angaben der Landesmeldestelle auf 934,5 - nach 896,1 am Vortag. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei etwa 650 gelegen. Inzwischen sind drei Kreise sowie Lübeck, Flensburg und Kiel bereits über der 1000er-Marke. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen lag am Freitag mit 4.608 Fällen etwas niedriger als an den Vortagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2022 09:30

Corona in SH: Omikron füllt Normalstationen von Kliniken

In den Kliniken werden auch auf den Normalstationen zunehmend Menschen untergebracht, die mit Corona infiziert sind. Nach Angaben der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH) stieg die Zahl der belegten Betten innerhalb einer Woche um insgesamt 30 Prozent. Die Sicherheitsvorkehrungen bedeuten zusätzliche Arbeit. Außerdem ist die Sorge groß, dass Mitarbeiter in Quarantäne müssen und dann zu wenig Personal da ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2022 08:30

Wetter: Dichte Wolkendecke und Regen

Heute hängen viele dichte Wolken über Schleswig-Holstein. Hin und wieder kann es leichten Regen oder Nieselregen geben. Höchstwerte: 6 Grad in Malente bis 8 Grad in Elmshorn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.01.2022 08:00

