Jamaika Bündnis in Schleswig-Holstein bei Wahlumfrage vorn

Wenn bereits am kommenden Sonntag in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt würde, könnte das Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP weiter regieren. Eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des NDR sieht das Bündnis vier Monate vor der Landtagswahl klar vorne. Die CDU käme demnach auf 28 Prozent und würde stärkste Partei. Im Vergleich zur letzten Umfrage von Infratest Dimap im Mai vergangenen Jahres ist dies ein unveränderter Wert. Die SPD kann um 8 Punkte zulegen und käme auf 23 Prozent. Die Grünen verlieren 7 Punkte und würden 20 Prozent erreichen. Die FDP gibt einen Punkt ab und kommt auf 10 Prozent. Die AfD legt leicht um einen Punkt auf 7 Prozent zu - ebenso der SSW, der auf 4 Prozent käme. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2022 06:00

Debatte um Quarantäneregeln in Kitas

Die Landeselternvertretung der Kitas fordert mehr Klarheit bei den Quarantäneregeln. Die Landesverordnung sieht vor, dass bei einer Infektion die ganze Kita-Gruppe für mindestens fünf Tage zuhause bleiben muss. In einigen Kreisen verfahren die Gesundheitsämter laut den Elternvertretern anders und entscheiden in Einzelfällen. Auch wird unterschiedlich gehandhabt, wer Kontaktpersonen über die Quarantäne informiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 844,9

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.459 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 19.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 844,9 (Vortag: 772,2). Die höchste regionale Inzidenz gibt es zurzeit im Kreis Segeberg mit 1.114,7. In vielen Kreisen arbeiten die Gesundheitsämter am Limit und sind im Meldeverzug. Die Hospitalisierungsrate liegt den aktuellen Daten der Landesmeldestelle zufolge bei einem Wert von 5,05 (Vortag: 4,57). In den Krankenhäusern im Land werden momentan 312 Menschen (+20 zum Vortag) behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2022 06:00

Corona-Proteste: Sicherheitsbehörden haben Einfluss von Extremisten im Blick

Die Zahl der Schleswig-Holsteiner, die bei Demonstrationen die geltenden Corona-Maßnahmen kritisieren, nimmt zu. Das bestätigen Innenministerium und Verfassungsschutz. Gab es Mitte Dezember noch 30 montägliche Protestzüge, waren es Anfang Januar mindestens 75. Die Sorge der Sicherheitsbehörden: Extremisten könnten diese Proteste vermehrt nutzen, um Unterstützer zu finden und ihre Agenda zu verbreiten. Noch bestünde kein Grund zur Sorge, aber man müsse die Entwicklung beobachten, so der Leiter des Verfassungsschutzes im Land, Joachim Albrecht. Es bestehe die Gefahr, je länger die Pandemie anhält, dass das durchaus extremistische Gedankengut weiter in die Mitte der Gesellschaft hineinwachse. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2022 06:00

Lübeck startet Verkehrsexperiment mit Gleichberechtigung

Auf der Fackenburger und Krempelsdorfer Allee in Lübeck sollen Autos und Fahrräder ab Mai gleichberechtigt auf der Straße fahren. Die Verkehrsteilnehmer bekommen während der Versuchsphase je eine eigene Fahrspur. Nach Angaben der Bausenatorin Joanna Hagen sollen außerdem Parkbuchten wegfallen und der Fußweg breiter werden. Pendler und Anwohner seien aufgefordert, bei der Stadt Vorschläge und Bedenken einzureichen. Das Projekt soll zunächst ein halbes Jahr dauern - mit Option auf Verlängerung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.01.2022 17:00

Ostsee: Experten warnen vor Sturmflut

Für die deutsche Ostseeküste besteht heute die Gefahr einer Sturmflut. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie werden an der gesamten deutschen Ostseeküste Wasserstände bis 100 Zentimeter über normal erwartet, örtlich könne diese Marke auch überschritten werden. Der Wert von 90 Zentimetern wird im Osten wahrscheinlich gegen Mittag überschritten, ganz im Westen wahrscheinlich gegen 20 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.01.2022 06:00

Wetter: Sonnig und trocken

Es wird ein freundlicher Tag heute: Die Sonne scheint bis zu sieben Stunden am Tag. Es bleibt trocken. Teilweise weht ein böig auffrischender Wind. Die Temperaturen steigen auf drei Grad in Laboe (Kreis Plön) und Quickborn (Kreis Pinneberg).

