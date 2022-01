Stand: 16.01.2022 11:52 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dänemark öffnet kulturelles Leben

Die Inzidenzen in Dänemark liegen bei über 2.000. Trotzdem lässt die Regierung das kulturelle Leben im seit heute wieder anlaufen. Gesundheitsminister Magnus Heunicke nannte als Grund die hohe Impfquote und den milderen Verlauf bei Infektionen mit der Omikron-Variante, wodurch die Kliniken weniger belastet würden als befürchtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 12:00

Lübecker tot im Dschungel in Guatemala aufgefunden

Der Tod eines Lübeckers beschäftigt die Polizei in Guatemala. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, war der Mann zum Jahreswechsel in den Urlaub nach Mittelamerika geflogen. Seine Leiche wurde vor wenigen Tagen im Dschungel gefunden. Offenbar hatte er sich bei einem Ausflug von seiner Gruppe getrennt. Warum der Lübecker starb ist, noch unklar. Nach Angaben der Regierung in Guatemala soll die Todesursache jetzt ermittelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 10:00

Holstein Kiel will sportlichen Aufschwung im neuen Jahr fortsetzen

Holstein Kiel will an die vor Weihnachten erzielten Erfolge in der 2. Fußball-Bundesliga anknüpfen. "Ich hoffe, dass es für uns so weitergeht, wie wir vor der Winterpause aufgehört haben", sagte Stürmer Benedikt Pichler vor dem Gastspiel heute beim FC Schalke 04. Aus den letzten vier Punktspielen des Jahres 2021 hatten die Norddeutschen sieben Zähler gesammelt, darunter Siege gegen Werder Bremen und den FC St. Pauli. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 10:00

Feuer in Geesthacht

Bei einem Feuer in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind heute früh zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Leitstelle ging gegen 7.30 Uhr ein Notruf ein, weil es in einer Unterkunft für wohnungslose Menschen im Bandrieterweg brannte. Die Freiwillige Feuerwehr Geesthacht und die Nachbarwehr aus Grünhof-Tesperhude wurden alarmiert, nach rund zwei Stunden konnten die ehrenamtliche Einsatzkräfte wieder abrücken. Die Schadenshöhe muss noch ermittelt werden, genauso auch die Brandursache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 11:00

Tatverdächtiger nach versuchtem Raubüberfall festgenommen

Nach einem versuchten Raubüberfall in Barsbüttel (Kreis Stormarn) hat die Polizei einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann hatte am Samstagabend versucht, eine Tankstelle zu überfallen, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Verletzt wurde bei dem Überfall demnach niemand. Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtete, soll der Mann mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Die Polizei bestätigte das mit dem Verweis auf ermittlungstaktische Gründe zunächst nicht. Auch weitere Hintergründe zur Tat waren zunächst nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 12:00

Fünf Verletzte bei Unfall nahe Norderstedt

Bei einem Unfall zwischen Norderstedt und Hamburg sind am Samstagabend fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, waren bei dem Unfall mehrere Fahrzeuge beteiligt. Die B432 war zwischenzeitlich gesperrt. Nähere Angaben zu den beteiligten Personen sowie zum Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nicht machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 12:00

Mehr als 1.550 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind am Sonnabend 1.551 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden - am Tag zuvor waren es 3.409 und vor einer Woche 1.200. Die Angaben am Wochenende sind meist niedriger als unter der Woche, da weniger getestet wird. Die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner betrug 659,6 nach 658,4 am Vortag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 08:00

Imland-Kliniken: Geschäftsführung will Eckernförde neu ausrichten

Die Geschäftsführung der Imland-Kliniken hat am Sonnabend ein neues Szenario vorgestellt, wie es mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde weitergehen könnte. Das sieht vor, beide Standorte beizubehalten. Umgesetzt werden soll das, indem Abteilungen am Standort Rendsburg zusammengelegt werden. Der Standort Eckernförde soll medizinisch neu ausgerichtet werden. Hier soll eine Klinik mit internistisch-altersmedizinischem und psychiatrischem Angebot inklusive Schmerztheraphie entstehen. Zudem ist eine Notfallambulanz am Standort Eckernförde geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 10:00

Veranstaltung gegen Corona-Politik in Flensburg

Auch in Schleswig-Holstein haben sich am Sonnabend Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Bei einer Demonstration in Flensburg liefen nach Beobachtung von NDR Schleswig-Holstein-Reportern am Samstagnachmittag etwa 450 Menschen mit. Die Demonstration war diesmal angemeldet worden. Aber auch etwa 400 Impfgegner versammelten sich am Nachmittag am ZOB am Bahnhof. Sie liefen nicht bei der angemeldeten Demonstration mit, gingen stattdessen ungeordnet in Gegenrichtung. Die Polizei versuchte die Impfgegnergruppe aufzulösen und am Hafendamm einzukesseln. Es gab einige Rangeleien. Die Maskenpflicht wurde teils missachtet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 10:00

Das Wetter: Wolken, Regen, mild

Heute Nachmittag gibt es viele Wolken und gebietsweise etwas Regen oder Nieselregen. Später sind an der Nordsee und in Angeln kurze Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Lauenburg und bei 7 Grad in Schleswig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.01.2022 08:00

