Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 536,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Samstag auf 536,8 geklettert - nach 526,5 am Vortag. Binnen 24 Stunden wurden laut Landesmeldestelle weitere 1.200 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind 2.263 weniger als am Vortag. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche in Kliniken gekommen sind, blieb unverändert bei 3,13. Auch die Zahl der gemeldeten Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt wurden, lag weiterhin bei 212. Auf Intensivstationen wurden 53 Covid-19-Schwerkranke betreut, 39 von ihnen werden beatmet. Im Vergleich der Städte und Kreise wurde bei der Sieben-Tage-Inzidenz für Lübeck der Spitzenwert mit 891,8 angegeben. In Dithmarschen sank er leicht von 796,2 am Vortag auf 722,7, danach folgt Kiel mit 695,9. Den niedrigsten Wert gibt es mit 237,4 weiter in Schleswig-Flensburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2022 10:00

Grünes Wasser im Kleinen Kiel ungefährlich

Spaziergänger am Kleinen Kiel in der Landeshauptstadt werden sich vermutlich wundern: Das Wasser hat sich dort großflächig neongrün gefärbt. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte NDR Schleswig-Holstein: "Ursache ist eine Fernwärmeleitung, die in der Holtenauer Straße geplatzt ist. Die Stadtwerke selbst haben diesen grünen Farbstoff in den Leitungen, um undichte Stellen schneller zu erkennen." Der Farbstoff sei unbedenklich und biologisch abbaubar, heißt es bei der Feuerwehr - die deshalb nicht tätig wird. Die Leitung wird nun von den Stadtwerken in Kiel repariert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2022 10:00

Kirchen im Norden mit großen Personalproblemen

Die Kirchen im Norden kämpfen im Moment mit dem Nachwuchsmangel. Viele Pastoren und Priester gehen in den kommenden Jahren in Rente. Vor allem die katholische Kirche tut sich nach Angaben des Erzbistums Hamburg schwer, junge Männer für den Priesterberuf zu begeistern. Denn Priester dürfen nicht heiraten und auch keine Familie gründen. Momentan versucht die katholische Kirche in Modell-Projekten, Laien mit in die Gemeindeleitungen zu holen - also beispielsweise kirchliche Mitarbeiter oder Gemeindemitglieder, die mehr Verantwortung bekommen. Bei der evangelischen Nordkirche sind aktuell noch rund 1.600 Pastorinnen und Pastoren im Dienst. Etwa die Hälfte davon geht bis 2030 in den Ruhestand. Trotz rund 250 geplanter Neueinstellungen entsteht damit eine große Lücke. Die Nordkirche setzt auf Nachwuchswerbung in den Schulen und wirbt um Quereinsteiger. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2022 09:00

Color Line stellt Fährbetrieb mit Norwegen vorerst ein

Es ist die vorerst letzte Fahrt für die Color Fantasy von Kiel nach Oslo. Die Reederei Color Line stellt den Fährbetrieb wegen der Corona-Beschränkungen in Norwegen nach eigenen Angaben ab heute vorübergehend ein. Das Schwesterschiff - die Color Magic - ist schon seit Ende Dezember außer Betrieb. 700 Mitarbeiter hat die norwegische Reederei ab morgen freigestellt. Nach Angaben des Unternehmens hätten die an Bord der Fähre geltenden Norwegischen Corona-Regeln den Betrieb der Schiffe zu stark eingeschränkt. Unklar ist noch, wie lange die Fähren genau pausieren. Geplant ist bislang der 19. Januar 2022. Darüber soll allerdings noch einmal beraten werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2022 08:00

Proteste gegen Corona-Politik an verschiedenen Orten

In Flensburg sind gestern erneut etwa 400 Gegner der Corona-Maßnahmen beziehungsweise einer Impfpflicht auf die Straße gegangen. Parallel dazu lief eine Gegendemonstration mit etwa 50 Menschen. Beide Aktionen waren laut Stadt nicht angemeldet und wurden deshalb vom Ordnungsamt aufgelöst. Nach Polizeiangaben kam es bei der Räumung der Straßen vereinzelt zu Rangeleien. Einer der Gegendemonstranten wurde dabei leicht verletzt. 28 Teilnehmer hatten gegen die Maskenpflicht verstoßen. Ihnen droht ein Bußgeld von 150 Euro. Etwa 300 Polizisten waren im Einsatz. Auch an anderen Orten gab es Demonstrationen: In Heide mit 12 und in Rendsburg mit 60 Teilnehmern. Beide Aktionen verliefen friedlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2022 08:00

Wetter: Ein regnerischer Sonntag bei kühlen Temperaturen

Heute gibt es viele Wolken und teils länger anhaltenden Regen. In der Osthälfte Schleswig-Holsteins zunächst auch Schnee oder Schneeregen. Im Verlauf geht der immer mehr in Regen über. Am Nachmittag ziehen die Schauer allmählich ostwärts ab. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Bad Segeberg bis 6 Grad in Glückstadt. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Nordsee teils starker Süd-, später Westwind. Die Abendtemperaturen liegen dann bei 2 Grad in Bad Oldesloe bis 4 Grad in Itzehoe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 09.01.2022 08:00

