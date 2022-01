Stand: 08.01.2022 10:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ministerpräsident Günther zufrieden mit Bund-Länder-Beschlüssen

Nach dem Ende der Bund-Länder-Runde hat sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zufrieden mit den Beschlüssen gezeigt. Bundesweit soll eine 2G-Plus-Regel in der Gastronomie gelten, für Menschen die noch nicht geboostert sind. In Schleswig-Holstein gilt die gleiche Regel auch beim Sport und in Fitnessstudios. Der wichtigste Beschluss sei für Günther die Quarantäne-Regel. "Also grundsätzlich sind das zehn Tage. Das kann aber auch durch Freitesten auf sieben Tage in allen Bereichen reduziert werden", so der Ministerpräsident. Geboosterte sollen von der Quarantänepflicht als Kontaktperson ausgenommen werden. Für Schüler soll eine Quarantänepflicht von fünf Tagen eingeführt werden. Bundestag und Bundesrat müssen die neuen Regeln noch beschließen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2022 09:00

Landessportverband und Fitnessbranche beklagen 2G-Plus-Regelung

Die angekündigte 2G-Plus-Regel für den Sportbereich in Schleswig-Holstein stoßen beim Landessportverband und der Fitnessbranche auf Unverständnis. Dort sorge man sich um die Mitglieder. Thomas Niggemann, Verbands-Geschäftsführer beim Landessportverband rechnet damit, dass der Kontrollaufwand bei 2G-Plus für viele Vereine zu hoch sein wird. Er fürchte, dass Sportangebote wegfallen und Menschen nicht mehr in die Vereine gehen, um sich fit zu halten. Mit mehr Aufwand und weniger Besuchern rechnen auch die Fitnessstudios, so der Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen. Besonders ärgerlich: Gerade am Jahresbeginn kommen viele Menschen ins Fitnessstudio, daher kommt der Beschluss zur Unzeit, sagt Verbandssprecher Wulf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2022 10:00

Inzidenz steigt weiter auf 526,5

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.463 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 7.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 526,5 (Vortag: 458,0) den nächsten Höchststand erreicht. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei weitere Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.898. In den aktuellen Zahlen zum Coronavirus im nördlichsten Bundesland finden sich vermutlich nach wie vor viele Nachmeldungen wieder. Die Gesundheitsämter arbeiten am Limit, viele sind im Meldeverzug. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 3,13 (Vortag: 3,30). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2022 08:00

Hochzeitsflaute wegen Corona hält an

In Schleswig-Holstein haben schon im ersten Pandemiejahr 2020 deutlich weniger Menschen geheiratet als üblich. Knapp 16.400 Paare hatten sich in den Standesämtern trauen lassen. Das sind fast 12 Prozent weniger als normalerweise. Laut Statistikamt haben sich von Januar bis einschließlich September 2021 knapp 11.800 Paare das Ja-Wort gegeben. Das waren noch einmal sechs Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2020. Hauptgrund dürfte die Corona-Situation sein, so die Statistiker. Hochzeiten wurden verschoben, weil die Standesämter zeitweise nur eingeschränkt geöffnet hatten und bei Feiern nur wenige Gäste dabei sein durften. Unter der Situation hatte auch die Hochzeitsbranche zu leiden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2022 11:00

Wetter für SH: Neben einzelnen Schauern auch Sonnenschein möglich

Nach anfänglichen Regen- und Schneeregenschauern bleibt es ab dem Mittag meist trocken. In den nördlichen Landesteilen können von der Nordsee her einzelne Schauer hereinziehen. Neben vielen Wolken gibt es am frühen Nachmittag auch freundliche Abschnitte mit Sonnenschein. Später wieder wolkiger. Die Höchstwerte liegen heute bei 3 Grad in Ratzeburg bis 6 Grad in Dagebüll. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis Süd - später auffrischend. Die Abendtemperaturen liegen bei 1 Grad in Gudow bis 3 Grad auf Sylt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.01.2022 08:00

