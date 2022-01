Stand: 07.01.2022 06:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landesregierung will Corona-Regeln verschärfen

Vor dem Bund-Länder-Treffen und angesichts steigender Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) weitere Maßnahmen im Kampf gegen das Virus angekündigt. In der kommenden Woche soll die Maskenpflicht in Innenräumen ausgeweitet werden. Sie gilt dann auch für Beschäftigte des Einzelhandels, auch wenn sie zum Beispiel an der Kasse durch Glas-Barrieren von den Kunden abgetrennt sind. Die Zahl der Besucher von Theatern, Kinos und Konzerten wird auf maximal 500 begrenzt und 2G-Plus heißt es künftig bei organisiertem Sport und in Fitnessstudios für Personen ab 18 Jahre. Dann muss ein tagesaktueller Test erbracht werden. Dies soll nicht für Menschen gelten, die bereits eine Booster-Impfung hatten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2022 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 458,0

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 3.470 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 6.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 458,0 (Vortag: 405,4) erneut einen Höchststand erreicht. In den aktuellen Zahlen zum Coronavirus im nördlichsten Bundesland finden sich vermutlich auch viele Nachmeldungen wieder. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 3,30 (Vortag: 3,13). Die höchste Inzidenz gibt es erneut im Kreis Dithmarschen mit einem Wert von 806,0 (Vortag: 671,7) - dieser Wert ist auch bundesweit der höchste (Stand: 6.1.). Es folgt die Stadt Lübeck mit einer Inzidenz von 712,2 (Vortag: 478,1). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2022 06:00

Disco-Öffnungen über Weihnachten: Günther räumt Fehler ein

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat Fehler im Corona-Krisenmanagement eingeräumt. Dabei geht es um die vielen Infektionsfälle nach Diskobesuchen über Weihnachten. Günther sagte im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein, Omikron sei offenkundig schneller im Land angekommen als erwartet. Es habe ein Delta von zehn Tagen gegeben, wo es besser gewesen wäre, schneller zu handeln. Das nicht zu tun, sei sicherlich ein Fehler gewesen, so der Ministerpräsident. Er nehme das auch persönlich auf seine Kappe. Wegen eines positiven Corona-Tests in seinem Arbeitsumfeld befindet sich Günther derzeit in Quarantäne. Er gelte als Kontaktperson, teilte die Staatskanzlei mit. Ein Antigen-Schnelltest bei ihm habe ein negatives Ergebnis erbracht.

1.700 Menschen demonstrieren in Kiel gegen Corona-Maßnahmen

In Kiel sind am Donnerstagabend Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Die Polizei gab die Zahl der Teilnehmenden mit 1.700 an, nachdem sie zu Beginn zunächst nur von 800 gesprochen hatte. Eine Polizeisprecherin sagte, es werde kontrolliert, ob die Teilnehmenden Masken tragen. Menschen, die von der Maskenpflicht befreit sind, müssten dies nachweisen und abgetrennt von den übrigen Teilnehmern demonstrieren. Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist bei Versammlungen unter freiem Himmel mit mehr als 100 Personen das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2022 06:00

Corona: Schleswig-Holstein verkürzt Quarantäne-Zeiten

Wie das Gesundheitsministerium in Kiel mitteilte, gelten für enge Kontaktpersonen von Infizierten jetzt einheitlich zehn Tage - unabhängig von der Virusvariante. Bisher waren es bei Kontakten zu Infizierten mit Varianten wie Omikron 14 Tage. Geimpfte Beschäftigte mit Grundimmunisierung aus Bereichen der kritischen Infrastruktur können nach einem negativen PCR-Test schon nach fünf Tagen wieder arbeiten gehen. In diese Kategorie fallen medizinisches Personal, Pflege- und Kitakräfte, Beschäftigte an Bildungseinrichtungen, bei Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Telekommunikation sowie Energie- und Wasserversorgung. Voraussetzung ist eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2022 06:00

Unfall mit drei Schwerverletzten auf A7 bei Neumünster

Die A7 bei Neumünster Richtung Süden war am Abend nach einem Unfall stundenlang voll gesperrt. Erst gegen ein Uhr konnten beide Fahrbahnen laut Polizei wieder freigegeben werden. Ein Autofahrer war mit überhöhter Geschwindigkeit erst auf dem Seitenstreifen unterwegs, zog dann nach links rüber und fuhr ungebremst auf einen Landrover auf. Beide Fahrzeuge überschlugen sich - die insgesamt drei Insassen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizei war möglicherweise Alkohol im Spiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2022 06:30

Run auf Führerscheinstellen in SH

Viele Führerscheinbesitzer sind aufgerufen, ihren alten Papierführerschein gegen eine aktuelle Führerschein-Karte zu tauschen. Der Ansturm auf die Führerscheinstellen in Schleswig-Holstein ist deshalb zurzeit groß. In Neumünster können Betroffene ihren Antrag auf die Führerscheinkarte nun per Post einreichen. Auch Kiel hat hat nach Angaben der Stadt extra ein zusätzliches Angebot eingerichtet. Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist und seinen Führerschein vor Ende 1998 gemacht hat, muss sich beeilen: Die Umtauschfrist läuft schon in der übernächsten Woche aus. In Kiel und Neumünster sowie in den Kreisen Plön und Dithmarschen ist es nach NDR Schleswig-Holstein Recherchen inzwischen fast unmöglich, noch rechtzeitig einen neuen Führerschein zu bekommen.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2022 06:00

Besuchsverbot im Flensburger Malteser-Krankenhaus

Das Flensburger Malteser-Krankenhaus St. Franziskus reagiert auf die angespannte Corona-Situation. Von heute an gilt ein generelles Besuchsverbot im Krankenhaus. Man habe kein Ausbruchsgeschehen im Haus, so eine Sprecherin, aber man wolle es möglichst auch so beibehalten. Ausnahmen vom Besuchsverbot müssten mit dem jeweiligen behandelnden Arzt abgesprochen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.01.2022 08:30

Wetter: Regen, Schnee und Schneeregen

Heute gibt es viele Wolken am Himmel, dazu Regen, Schneeregen und Schnee. Ab und zu zeigt sich aber auch die Sonne. Der Wind weht teilweise stark und böig. Die Höchstwerte liegen bei vier Grad in Lübeck und fünf Grad in Itzehoe.

