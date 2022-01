Stand: 06.01.2022 08:13 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erfolgreiches Jahr für den Tourismus in SH

Trotz der Schließungen im Frühjahr blickt die Tourismusbranche in Schleswig-Holstein auf ein erfolgreiches Jahr 2021 zurück. Gut 29,5 Millionen Übernachtungen stehen für den Zeitraum von Januar bis Oktober zu Buche. Mit den endgültigen Zahlen könnte sogar das Rekordjahr 2019 getoppt werden, teilte die Tourismusagentur mit. Genauso wie das autarke Urlauben, zum Beispiel im Ferienhaus oder im Camper, nehme auch der Trend zu sehr kurzfristigen, aber auch sehr langfristigen Reservierungen weiter zu. Auch für 2022 gehen die Touristiker von einem starken Jahr aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2022 06:00

Prien: Schulen in SH sollen offen bleiben

Trotz steigender Infektionszahlen durch die Omikron-Variante hat die Kulturministerkonferenz (KMK) ihr Ziel bekräftigt, die Schulen offen zu halten. Damit sollen die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen sichergestellt und psychosoziale Folgeschäden verhindert beziehungsweise erkannt werden, sagte die KMK-Vorsitzende Karin Prien. Dass es im Verlauf der Pandemie zu punktuellen Schulschließungen kommen könnte, will sie zwar nicht ausschließen - dies allerdings erst, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Das Präsenzlernen habe auch unter Omikron höchste Priorität. Erneute flächendeckende Schulschließungen aber seien schon rechtlich nicht mehr möglich, so Prien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2022 06:00

Tausende Freiwillige in SH wollen Coronahilfen zurückgezahlen

Mehr als 11.500 Empfänger von Corona-Sofort-Hilfe in Schleswig-Holstein haben sich auf eine entsprechende Aufforderung der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IBSH) gemeldet und müssen das Geld ganz oder teilweise zurückzahlen. Insgesamt hatte die Bank rund 54.000 Corona-Soforthilfe-Empfänger mit einer Frist zum 31. Dezember des letzten Jahres angeschrieben. Für die übrigen gut 40.000 Selbstständigen, Kleinbetriebetreibenden und Freiberufler hat Wirtschaftsminister Bernd Bucholz (FDP) engmaschige Stichproben angekündigt. So solle überprüft werden, ob weitere Betroffene Gelder zu unrecht behalten. Einigen Sofort-Hilfe-Empfängern bereitet die Rückzahlungen Probleme, weil sie das Geld bereits ausgegeben haben und es außerdem versteuert werden muss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2022 07:00

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter auf 405,4

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 2.976 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 5.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz hat mit 405,4 (Vortag: 352,8) erneut einen Höchststand erreicht. In den aktuellen Zahlen zum Coronavirus im nördlichsten Bundesland finden sich vermutlich auch viele Nachmeldungen wieder. Die Hospitalisierungsrate liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 3,13 (Vortag: 2,71). Die höchste Inzidenz gibt es erneut im Kreis Dithmarschen mit einem Wert von 671,7 (Vortag: 656,7) - dieser Wert ist auch bundesweit der höchste (Stand: 5.1.).

Besuchsverbot im Flensburger Malteser-Krankenhaus ab Freitag

Das Flensburger Malteser-Krankenhaus St. Franziskus reagiert auf die angespannte Corona-Situation. Auch in Flensburg sind die Corona-Zahlen wieder nach oben geschnellt. Hier liegt die Inzidenz jetzt bei 530. Von morgen an gilt ein generelles Besuchsverbot im Malteser-Krankenhaus. Man habe kein Ausbruchsgeschehen im Haus, so eine Sprecherin, aber man wolle es möglichst auch so beibehalten. Ausnahmen vom Besuchsverbot müssten mit dem jeweiligen behandelnden Arzt abgesprochen werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2022 08:30

Wetter

Neben einigen Wolken bleibt es heute länger freundlich mit Sonne. Erst später ziehen von der Nordsee her Wolken auf. Es bleibt jedoch weitgehend trocken. Am ehesten ist an der Westküste vereinzelt mal ein kurzer Schauer möglich. Höchstwerte 2 Grad in Mölln, 4 Grad in Tellingstedt bis 6 Grad auf Sylt. Schwacher bis mäßiger, an der Westküste zum Abend hin stark böig auffrischender und von West auf Südwest bis Süd drehender Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.01.2022 06:00

