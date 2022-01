Stand: 05.01.2022 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Dithmarschen nun Kreis mit höchster Corona-Inzidenz bundesweit

Der Kreis Dithmarschen hat laut den Zahlen von Landesmeldestelle und Robert-Koch Institut gestern eine Inzidenz von 656,7 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen gemeldet. Kein anderer Kreis und keine andere kreisfreie Stadt in Deutschland übertrifft diesen Wert. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt mit einer Inzidenz von 501,2 bundesweit auf Platz 15, die Stadt Kiel mit 493,1 auf Platz 16. Allerdings berichten viele Gesundheitsämter - nicht nur in Schleswig-Holstein - davon, dass sie mit ihren Meldungen im Rückstand sind. Die Zahlen bilden die Lage also nicht vollständig ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 08:00

Corona in SH: 2.897 neue Fälle gemeldet

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen (2.897/Vortag: 2.209) und die Sieben-Tage-Inzidenz (352,8/Vortag: 295,5) sind am Dienstag in Schleswig-Holstein weiter nach oben geklettert. Auch die Hospitalisierungs-Inzidenz (2,71/Vortag: 2,27) stieg deutlich. In den aktuellen Zahlen zum Coronavirus im nördlichsten Bundesland finden sich vermutlich auch viele Nachmeldungen wieder. Einige Kreise hatten rund um Silvester keine oder nur eine geringe Zahl an Neuinfektionen gemeldet. In vielen Kreisen arbeiten die Gesundheitsämter am Limit und sind im Meldeverzug. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 08:00

Corona-Ausbruch auf der "Gorch Fock"

Auf der "Gorch Fock" hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Mehrere Mitglieder der Stammbesatzung des Segelschulschiffs seien infiziert, bestätigte die Deutsche Marine auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein. Sie haben sich vermutlich während eines Landgangs zwischen Weihnachten und Neujahr angesteckt. Die Ausbildung von etwa 100 Offiziersanwärtern an Bord kann deshalb nicht starten. Das Schiff liegt momentan in Santa Cruz auf Teneriffa. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 07:00

Sonderregel für Quarantäne bei Klinikpersonal in Dithmarschen

Dem Westküstenklinikum (WKK) in Heide fehlen nach eigenen Angaben inzwischen mehr als 130 seiner insgesamt etwa 3.000 Mitarbeiter, weil sie wegen der Omikron-Variante für 14 Tage in Quarantäne müssen. Für alle Krankenhäuser im Kreis Dithmarschen gilt nun: Klinik-Mitarbeitende, die als Kontaktpersonen zurzeit in Quarantäne sind, können ab Tag fünf der Quarantäne wieder eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass sie keine Krankheitssymptome und einen negativen PCR-Test haben. Außerdem müssen sie unter Vollschutz arbeiten können. Nach der Schicht sollen sich die Betroffenen direkt wieder in Quarantäne begeben. Laut Kreis lässt das Infektionsschutzgesetz eine solche Regelung zu, wenn es einen erheblichen Engpass bei medizinischem Personal gibt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 06:00

Dänemark startet in den Schulbetrieb - ohne Maskenpflicht

In Dänemark beginnt heute wieder der Schulunterricht im gesamten Land in Präsenz. Dafür hat Bildungsministerin Pernille Rosenkrantz-Theil gestern grünes Licht gegeben, obwohl die Corona-Inzidenz aufgrund der Omikron-Variante weiterhin Rekordwerte erreicht. Die Zahl der Infektionen bei den Schülern wird laut dänischer Regierung ansteigen. Sie wagt trotzdem den Schritt, zumal fast die Hälfte der 5- bis 11-Jährigen schon eine Impfdosis bekommen hat. Bei den Jugendlichen sind 75 Prozent durchgeimpft. Für die Woche vor Weihnachten war noch Distanzunterricht verordnet worden. Jetzt gelten folgenden Auflagen: Es gibt feste Klassen ohne Raumwechsel, zum Teil versetzte Pausen, Schüler werden zweimal wöchentlich getestet. Für die Kinder gilt aber weiterhin keine Maskenpflicht. Die Inzidenz liegt in Dänemark inzwischen über 2.000. In Süddänemark ist der Wert von 1.500 erreicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 07:00

Prien: Länder sollten sich mit Quarantänezeiten für Lehrer beschäftigen

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz (KMK), Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), hat sich vor den heutigen Beratungen mit ihren Ressort-Kollegen noch einmal gegen Schulschließungen ausgesprochen. Aus ihrer Sicht gehört auch die Frage nach kürzeren Quarantänezeiten auf die Tagesordnung. Als Teil der kritischen Infrastruktur sollten Lehrkräfte von möglichen Lockerungen der Vorgaben profitieren, findet die KMK-Vorsitzende. Aber auch bei Kindern sieht Prien hier Diskussionsbedarf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 07:00

Corona-Fälle in Diskothek "Alptraum" in Norderstedt

Wer an Heiligabend im Norderstedter "Alptraum" gefeiert oder gearbeitet hat, muss für 14 Tage in Quarantäne. Wie der Kreis Segeberg mitteilte, hat die Nachverfolgung ergeben, dass mindestens ein Gast mit der Omikron-Variante infiziert war. Kontaktpersonen müssen sich laut Kreis selbst melden und auf der Interneteite des Kreises ein Formular ausfüllen. Für Menschen, die keine Symptome haben, endet die Quarantäne am Freitag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 07:00

Wetter

Heute viele Wolken, ein wenig Sonne und einige Schauer, vereinzelt mit Blitz und Donner, teils mit Graupel, bei stärkeren Intensitäten auch nasser Schnee möglich. Am Nachmittag von Dänemark und Nordfriesland her trockener und teils noch freundliche Abschnitte. Höchstwerte 4 Grad Heiligenhafen bis 7 Grad in St. Peter-Ording. An der Nordsee deutlich erhöhte Wasserstände. Mäßiger bis frischer, an der See starker und auf West bis Nordwest drehender Wind mit stürmischen Böen, in Schauernähe und an den Küsten Sturmböen, zum Abend hin im Binnenland nachlassend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.01.2022 07:00

