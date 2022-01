Stand: 04.01.2022 07:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Garg fordert bundesweite Anpassung der Quarantäne-Regeln

Vor dem Hintergrund der sich weiter ausbreitenden Omikron-Variante fordert Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) eine bundesweite Anpassung der Quarantäne-Regelungen. Er verwies auf Nachbarländer, die die Quarantänezeit verkürzt haben. Man müsse verhindern, dass ein halbes Land in Quarantäne geschickt werde. Zugleich wies er Kritik der Opposition zurück, falsch und zu zögerlich gehandelt zu haben, um die Ausbreitung der Virusvariante in SH auszubremsen. Deshalb habe die Regierung die Landesverordnung noch einmal verschärft, besonders mit Blick auf Diskotheken. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2022 06:00

Gesundheitsämter geben Kontaktnachverfolgung teilweise auf

Die starke Zunahme an Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein durch die Omikron-Variante bringt viele Gesundheitsämter im Land an ihre Belastungsgrenze. Einige von ihnen haben die Kontaktnachverfolgung bereits aufgegeben. Nach Angaben eines Sprechers des Kreises Herzogtum Lauenburg fordert das dortige Gesundheitsamt Infizierte dazu auf, Kontaktpersonen selbst zu informieren, dass sie sich gegebenenfalls in Quarantäne begeben müssen. Ähnlich ist die Situation auch in Flensburg und im Kreis Segeberg. Keine Probleme gibt es hingegen im Kreis Plön. Eine Sprecherin erklärte, dass Beschäftigte anderer Abteilungen die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes bei ihren Aufgaben unterstützen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2022 06:00

Imland Klinik Rendsburg schränkt Betrieb ein

Die Imland Klinik Rendsburg schränkt nicht dringende Behandlungen und Eingriffe bis auf Weiteres ein. Als Gründe nennt die Klinik die steigende Anzahl von Corona-Patienten und steigende Personalausfälle durch Quarantänefälle. Notfälle und Tumor-Operationen werden nach wie vor behandelt. Bereits am Sonnabend musste die Geburtshilfe in Rendsburg wegen mehrerer Omikron-Fälle unter den Beschäftigten auf Notbetrieb umstellen - sie soll sobald wie möglich wieder geöffnet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2022 06:30

Tierarztpraxen werden als Rendite-Objekte gekauft

Immer mehr Tierarztpraxen in Schleswig-Holstein werden von Konzernen offenbar als Rendite-Objekte gekauft. Nach eigenen Angaben haben internationale Großunternehmen wie der Schokoriegelhersteller Mars mit seiner Tochterfirma Mars Petcare oder Evidensia mit dem Investor Nestlé Tierarztpraxen in Schleswig-Holstein auf der Einkaufsliste. Weil sich immer mehr Menschen ein Tier anschafften, wachse auch der Markt mit Behandlungen und Tierfutter. Die Gesellschaft für freie Tiermedizin befürchtet nun, dass die Behandlung von Haustieren deshalb künftig viel teurer werden könnte. Es könnten viele überflüssige Untersuchungen gemacht werden, damit sich die Investitionen für die Konzerne rechnen. Ein Sprecher von Evidensia wies das zurück. Die Firmen würden den Tierärzten in den Praxen keine Vorgaben machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.01.2022 06:00

Holstein Kiel: Sechs Spieler fallen aus

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel fehlen in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte gleich sechs Spieler. Fünf von ihnen befinden sich Quarantäne. Jonas Sterner, Noah Awuku und Holmbert Fridjonsson mussten laut Verein nach Kontakt mit einer infizierten Person in häusliche Isolation. In einer 14-tägigen Quarantäne befinden sich zudem Phil Neumann und Fabian Reese, bei denen die Testungen zum Trainingsauftakt positiv waren. Zudem verpasst Fin Bartels nach Angaben der Vereins den Trainingsstart. Der 34-Jährige leide an einem grippalen Infekt. Am 16. Januar beginnt für Holstein Kiel die zweite Saisonhälfte mit dem Spiel bei Schalke 04. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 17:00

Wetter für SH: Heute viele Wolken und Regen

Heute bleibt es meist grau. Viele Wolken und auch Regen ziehen über Schleswig-Holstein. Erst zum Nachmittag hin lockert es von den Nordfriesischen Inseln und Dänemark her auf. Dort wird es dann trockener und es gibt noch Chancen auf etwas Sonne. Die Höchstwerte liegen heute bei 5 bis 7 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Westen, an der Nordsee am Abend auffrischend. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06:00

