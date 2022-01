Stand: 03.01.2022 07:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz jetzt bei 244,3

Innerhalb von 24 Stunden sind 633 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 2.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 244,3 (Vortag: 233,8) - so hoch wie noch nie. Hunderte Schleswig-Holsteiner wurden in den vergangenen Tagen von Gesundheitsämtern dazu aufgerufen, sich 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Grund sind Veranstaltungen rund um Weihnachten. Trotz 2G-Plus-Regel hatten sich Omikron-Infizierte unter den Gästen befunden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 07:00

Starker Wind sorgt für Feuerwehreinsätze

Im Süden Schleswig-Holsteins gab es mehrere wetterbedingten Einsätzen. Innerhalb kurzer Zeit habe die Polizeileitstelle Süd zehn Einsätze verzeichnet, bei denen Bäume umgestürzt und Verkehrsschilder auf die Straße gefallen seien. Betroffen waren die Kreise Ostholstein, Lübeck und Herzogtum-Lauenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, könnten bis zum Nachmittag stürmische Böen mit bis zu 65 km/h erreicht werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 07:00

Großeinsatz für die Feuerwehr in Wangels

Nach Angaben der Rettungsleitstelle war gestern Abend in Wangels (Kreis Ostholstein) in einem Kuhstall mit angrenzendem Wohngebäude ein Feuer ausgebrochen. Die etwa 40 Rinder wurden rechtzeitig aus dem Stall in Sicherheit gebracht, die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Etwa 80 Feuerwehrleute waren bis 2 Uhr in der Nacht im Einsatz. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Auch in Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat heute Nacht eine Scheune gebrannt. Verletzt wurde laut Leitstelle niemand. Auch hier ermittelt jetzt die Kriminalpolizei zur Ursache des Feuers. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 06:00

Corona: Weitere Kontaktbeschränkungen ab morgen

Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Ab morgen (4.1.) dürfen sich nur noch maximal zehn Personen im öffentlichen Raum treffen. Außerdem wird auch die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen begrenzt: Künftig dürfen drinnen maximal 50 und draußen maximal 100 Personen zusammenkommen. Tanzveranstaltungen müssen den Behörden jetzt grundsätzlich angezeigt werden. In Bars und Diskotheken gilt weiterhin die 2G-Plus-Regel - neu ist, dass Besucher künftig einen maximal 24 Stunden alten PCR-Test vorlegen müssen. Außerdem ist das Tragen einer FFP2-Maske in Pflegeeinrichtungen wie im Krankenhaus oder in der Altenpflege Pflicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 06:00

Quarantäne für Besucher des "Kritz" in Flensburg

Die Stadt Flensburg ruft Gäste des Lokals "Kritz" auf, sich für zehn Tage eigenständig in Corona-Quarantäne zu begeben. Wie die Stadt auf ihrer Internetseite mitteilt, betrifft das alle Besucher, die in der Zeit vom 25. bis 29. Dezember tagsüber länger als zehn Minuten dort waren. Grund: Bei den Mitarbeitenden des "Kritz" ist ein Omikron-Fall aufgetreten. Die Gäste sollen sich bei Symptomen bei den Gesundheitsdiensten der Stadt Flensburg melden. Wer von außerhalb kommt, soll sich an das zuständige Gesundheitsamt wenden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 06:00

Corona: Kreis Nordfriesland hat Schwierigkeiten mit Kontaktnachverfolgung

Die neue Omikron-Variante sorgt beim Gesundheitsamt im Kreis Nordfriesland für viel Arbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort kommen mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. Daher bittet der Leiter des Corona-Stabes jetzt alle um Mithilfe: Jeder, der im Kreis Nordfriesland einen positiven PCR-Test hat, soll sich sofort in der eigenen Wohnung isolieren. Darüber hinaus sollten positiv-getestete Menschen all diejenigen anrufen, mit denen sie in den letzten zwei Tagen Kontakt hatten. Von Anrufen beim Gesundheitsamt solle abgesehen werden, das Amt meldet sich eigenständig bei allen Betroffenen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 06:00

Positive Bilanz nach Blutspende-Sonderaktionen

Der DRK Blutspendedienst Nord-Ost zieht eine positive Bilanz der Blutspende-Sonderaktionen am zweiten Weihnachtsfeiertag und dem gestrigen Sonntag. An beiden Tagen hätten nach Angaben des DRK jeweils rund 500 Menschen Blut gespendet. Möglich war das an verschiedenen Orten - beispielsweise in Elmenhorst, Kiel, Neumünster, Lütjensee und auch in Hamburg. Das DRK hofft, dass auch in den kommenden Tagen weiter Blut gespendet wird. Wegen der Corona-Pandemie müsse man dazu vorab einen Termin buchen, betonte eine Sprecherin. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 06:00

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Neumünster in U-Haft

Nach einem Tötungsdelikt in Neumünster sitzt ein Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft. Die Polizei hat den 32-Jährigen gestern früh auf der A7 südlich des Elbtunnels kontrolliert, als er mit dem Auto unterwegs war. Er hatte eine Pistole bei sich, die mit dem Verbrechen in Verbindung stehen könnte. Die Polizei hatte am Neujahrstag die Leiche eines Mannes in einer Lagerhalle in Neumünster entdeckt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2022 05:30

Wetter: Erst Regen, dann Sonne

Heute ist es zunächst bewölkt. Nachdem der Regen abgezogen ist, ist sogar etwas Sonnenschein möglich. Im Tagesverlauf kann es aber auch noch einzelne Schauer geben, teils mit Graupel. Höchstwerte: 8 Grad auf den Halligen bis 10 Grad in Mölln. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.01.2022 06:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.01.2022 | 06:00 Uhr