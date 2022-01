Stand: 02.01.2022 11:02 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Imland Klinik schränkt Kreißsaal-Betrieb ein

Die Imland Klinik in Rendsburg schränkt den Betrieb im Kreißsaal ein - wegen der Corona-Variante Omikron. Nach Angaben der Klinik wurden mehrere Beschäftigte positiv auf Omikron getestet - weitere Mitarbeitende müssten deshalb in Quarantäne. Patientinnen hätten sich aber nicht infiziert. Für ein bis zwei Wochen werde der Betrieb im Kreißsaal auf Notfälle eingeschränkt. Eine Sprecherin sagte, Schwangere mit Wehen oder Blasensprung sollten in das nächstgelegene Krankenhaus gehen - aber nicht nach Rendsburg. Wer Anfang Januar einen Termin für einen geplanten Kaiserschnitt habe, solle sich telefonisch im Kreißsaal melden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2022 10:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz jetzt bei 233,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 646 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 1.1.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 233,8 (Vortag: 224). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 120.681. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 107.700 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein weiterer Todesfall gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.886. Wegen der Feiertage sind die Zahlen allerdings nicht ganz belastbar, da fünf Gesundheitsämter ihre Daten nicht gemeldet haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2022 08:00

Feuerwehreinsatz in Rondeshagen

Zwei Personen sind nach einem Feuer in Rondeshagen im Kreis Herzogtum Lauenburg im Krankenaus. Nach Angaben der Leitstelle war gegen 9 Uhr heute Morgen ein Weihnachtsbaum in dem Fachwerkhaus in Brand geraten. Das Feuer brannte sich durch die Decke bis ins Obergeschoss. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2022 12:00

Leiche in Neumünster entdeckt

Großer Polizeieinsatz gestern Nachmittag in Neumünster: Medienberichten zufolge ist dort ein Mann tot in einer Gewerbehalle in der Rendsburger Straße gefunden worden. Mordkommission und Spurensicherung waren vor Ort. Nähere Informationen gibt es noch nicht - die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2022 08:00

Feuerwehr bekämpft Ölfilm auf der Trave in Lübeck

Ein Mitarbeiter der Priwallfähre hatte das Öl am Morgen entdeckt und die Leitstelle alarmiert. Insgesamt 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, der unteren Wasserbehörde und vom Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz waren vor Ort. Sie brachten mehrere Ölsperren aus, um eine Ausbreitung des etwa zwei Kilometer langen Ölstreifens zu verhindern. Der Schiffsverkehr wurde im Bereich zwischen Skandinavienkai bis zur Travemündung zeitweise eingestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.01.2022 09:00

Flensburg: Polizei löst Demo auf

In Flensburg sind am Sonnabendnachmittag rund 600 Menschen gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Ein Polizeisprecher sagte NDR Schleswig-Holstein, die Einsatzkräfte vor Ort hätten die Veranstaltung inzwischen aufgelöst. Grund seien Ordnungswidrigkeiten. Unter anderem seien Teilnehmer ohne Maske dabei gewesen. Die Veranstaltung war laut Polizei nicht angemeldet. Rund 30 Beamte waren demnach vor Ort. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2022 17:00

UKSH: Rund ein Dutzend verletzte Silvesterpatienten

Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) wurden in der Silvesternacht rund ein Dutzend Verletzte behandelt. Im UKSH Kiel waren es nach Angaben des Leiters der Notaufnahme drei Menschen. Am UKSH in Lübeck war in der Silvesternacht etwas mehr los. Eine Mitarbeiterin sprach von etwa zehn Patienten mit Verletzungen, die meist Verbrennungen hatten. Bei einem Patienten war die Verbrennung demnach sehr schwer. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.01.2022 15:00

Wetter: Grau und regnerisch

Heute Nachmittag ist es stark bewölkt mit kurzen Auflockerungen und immer wieder Regen - teils schauerartig. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad auf Amrum und bis 12 Grad in Bad Oldesloe. Die Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 7 Grad auf Pellworm und 11 Grad in Büchen.

