Corona-Fälle nach zwei Partys in Clubs

Offenbar etliche Corona-Fälle nach zwei Weihnachtspartys in Clubs: Rund 820 Gäste, die an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag in der Disko "Joy" in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg waren, müssen umgehend in Quarantäne. Wie der Kreis mitteilte, wurde bei mindestens einer Person eine Corona-Infektion bestätigt, wohl mit der Omikron-Variante. In der Disko galt die 2G plus-Regel. Auch im Club "Rotes Kliff" in Kampen auf Sylt gibt es nach einer Feier Corona-Infektionen: Bisher sind 12 Fälle bestätigt worden. Weitere 100 Leute haben sich nach NDR Informationen auf der Insel testen lassen. Die Ergebnisse werden heute erwartet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2021 07:00

Krippenbetreuung wird ab 1. Januar günstiger

Wer seine kleinen Kinder in der Krippe betreuen lässt, muss ab 1. Januar weniger zahlen. Der Landtag hatte Mitte Dezember eine entsprechende Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes verabschiedet. Die Elternbeiträge für Krippenplätze dürfen im neuen Jahr maximal 5,80 Euro für eine wöchentliche Betreuungsstunde betragen - bis jetzt liegt der Höchstbetrag noch bei 7,21 Euro. So sinkt der Höchstbeitrag laut Sozialministerium für eine Betreuung von 40 Stunden in der Woche von 288,40 Euro auf 232,00 Euro. Regional gibt es große Unterschiede bei den Kosten - auch deswegen hat das Land nun den Höchstsatz erneut gesenkt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2021 06:00

Feuer in Scharbeutz

In Scharbeutz im Kreis Ostholstein hat es in der Nacht in einem Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle wurde die Feuerwehr gegen 0.45 Uhr gerufen. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte das Dach des Einfamilienhauses schon in voller Ausdehnung. Die zwei Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Etwa 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt, um die Brandursache und die Höhe des Schadens herauszufinden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2021 08:00

Corona-Inzidenz steigt auf 181,8

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages ist in Schleswig-Holstein so hoch wie nie. Laut Landesmeldestelle wurden 1.451 Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 181,8 - nach 158,1 am Vortag. Im Krankenhaus werden den Angaben zufolge 171 Covid-Patienten behandelt - acht weniger als gestern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.12.2021 20:00

Dithmarschen: Westküstenkliniken fahren Regelbetrieb zurück

Aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen in Dithmarschen werden die Westküstenkliniken in Heide und Brunsbüttel ihren Regelbetrieb zurückfahren. Hintergrund: Aktuell sind nach Angaben der Klinikleitung mehr als 70 Beschäftigte beispielsweise als enge Kontaktpersonen entweder in Quarantäne oder in einigen Fällen selber mit dem Coronavirus infiziert. Konkret sollen über den Jahreswechsel die beiden, aktuell nur schwach belegten geriatrischen Stationen in Heide zusammengelegt werden. Außerdem werden geplante ambulante Untersuchungen in der Endoskopie in Heide verschoben. Der Kreis Dithmarschen will heute seine Corona-Regeln verschärfen - er hat inzwischen die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Land. Innerhalb eines Tages war sie von 256,7 auf 323,4 (Stand 29.12.) gestiegen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2021 08:00

Das Wetter

Heute überwiegend stark bewölkt, teilweise neblig-trüb. Es gibt nur ganz selten Sonne. Anfangs gibt es hier und da Nieselregen, ab dem Mittag kommt von Elbe und Nordsee her neuer Regen auf. Es wird deutlich milder als in den vergangenen Tagen: Die Höchstwerte erreichen 8 Grad in Burg auf Fehmarn und bis 12 Grad in Holm (Kreis Pinneberg).

