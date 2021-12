Stand: 29.12.2021 07:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 158,1

In Schleswig-Holstein sind am Dienstag 1.131 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet geworden (Stand: 28.12.). Die Corona-Inzidenz lag bei 158,1 (Vortag: 151,4). Vor einer Woche betrug dieser Wert etwa 166. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100 000 Menschen in Kliniken gekommen sind, sank erneut auf 2,61 (Vortag: 2,68). Bundesweit zählte das Robert-Koch-Institut nach eigenen Angaben binnen 24 Stunden mehr als 40.000 Corona-Neuinfektionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sank auf etwa 205. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

Feuer in Plöner Innenstadt

Gegen 1 Uhr nachts brannte der Dachstuhl eines Friseurgeschäfts in der Plöner Innenstadt. Laut Polizeiangaben mussten angrenzende Häuser evakuiert und 15 Personen vorübergehend im Plöner Schloss untergebracht werden. Inzwischen können die Menschen wieder in ihre Wohnungen, der Friseursalon bleibt aber gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:30

Wirtschaft in SH leidet unter Rohstoffpreisen

Laut Karsten Borsel von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schleswig-Holstein sind inzwischen Betriebe fast aller Branchen- und Größenklassen von Probleme mit Lieferschwierigkeiten und hohen Rohstoffpreisen betroffen. Engpässe gibt es vor allem bei Halbleitern, Kunst- und Baustoffen. Die angespannten Energiepreise erschweren die Situation zusätzlich. Sowohl die IHK als auch das Institut für Weltwirtschaft in Kiel (IfW) gehen davon aus, dass sich die Lage erst zum Ende des kommenden Jahres erholen wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

Omikron ist dominante Virusvariante in SH

Seit dem 23. Dezember werden in Schleswig-Holstein mehr Omikron-Infektionen nachgewiesen als mit der Delta-Variante des Virus, wie Virologe Helmut Fickenscher vom Uniklinikum Schleswig-Holstein sagt. Aktuell mache die Mutation 50 bis 60 Prozent der nachgewiesenen Infektionen aus. Besonders hart betroffen sei die Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen. Fickenscher sprach auch davon, dass die Omikron- die Delta-Variante in ein bis zwei Wochen vollständig verdrängt haben werde. Den ersten nachgewiesenen Omikron-Fall hatte es in SH am 3. Dezember in Flensburg gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

Ministerpräsident Günther optimistisch für Landtagswahl

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther sieht gute Chancen dafür, dass die CDU erneut als stärkste Kraft aus der kommenden Landtagswahl im Sommer hervorgeht. Besondere Herausforderungen sieht er nach eigenen Angaben im Bildungs- und Kitabereich sowie beim gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dabei gehe es laut Günther um gleiche Lebenschancen und Verhältnisse in Städten und dem ländlichen Raum. Außerdem sei die Frage zentral, wie man es schafft, die Klimaziele zu erreichen und den Wohlstand zu erhalten. Mit Blick auf die Corona-Pandemie sprach er sich klar für eine Impfpflicht aus. Ausschlaggebend seien hier die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die eine höhere Impfquote nötig machten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

Reaktion aus SH zu Triage-Beschluss

Die Bundesregierung will nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu sogenannten Triage-Regeln zügig einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Das Bundesverfassungsgericht hatte gestern seinen Beschluss zum Schutz von Menschen mit Behinderung im Fall einer Triage in der Corona-Pandemie veröffentlicht. Zur Begründung hieß es, diese Personengruppe sei in der Pandemie besonders gefährdet. Bei knappen Ressourcen auf Intensivstationen bestehe die Gefahr, dass sie nicht behandelt würden. In Schleswig-Holstein stößt der Beschluss auf ein positives Echo: Der stellvertretende Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Dirk Mitzloff, findet es wichtig und richtig, dass der Gesetzgeber jetzt Vorkehrungen zum Schutz behinderter Menschen für eine mögliche Triage-Situation treffen muss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.12.2021 06:00

Neblig-trübes Wetter im Norden

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist heute teils mit Sichtweiten von unter 150 Metern zu rechnen. Morgens kann es durch überfrierende Nässe streckenweise noch glatt sein. Im Tagesverlauf kommt es örtlich zu Sprühregen. Dabei werden Höchsttemperaturen von zwei bis fünf Grad erreicht. Am Abend wehen an der Nordsee vereinzelt Böen um 55 Kilometer pro Stunde aus südwestlicher Richtung. In der Nacht zum Donnerstag werden stärkere Wolken und zeitweise auch Regen oder Sprühregen erwartet. An der Küste bleibt es windig. Bei ein bis vier Grad wird es kaum kühler.

