Haus bei Feuer in Henstedt-Ulzburg zerstört

Bei einem Feuer ist in der Nacht ein Haus in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) komplett zerstört worden. Auch Autofahrer auf der A7 hatten die Feuerwehr alarmiert, weil die Flammen weit zu sehen waren. Das Dach des Gebäudes stürzte ein. Weil kein Hydrant in der Nähe war, musste erst Wasser zum Brandort geschafft werden. Ob jemand verletzt wurde, ist noch unklar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 08:00

Geflügelpest-Vorsicht im Kreis Herzogtum-Lauenburg

Das Gebiet um Lauenburg und Büchen ist jetzt Geflügelpest-Beobachtungsgebiet. Kurz vor Weihnachten war die schwere Form der Vogelgrippe im Nachbarkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern ausgebrochen. Laut Kreis Herzogtum Lauenburg müssen Geflügelhalter ihre Tiere jetzt in Ställen oder unter dichten Abdeckungen unterbringen. Das gilt unter anderem für die Gemeinden Basedow, Bröthen, Buchhorst, Büchen, Fitzen, Wangelau sowie Lauenburg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 08:00

Unfälle durch Glatteis in SH

Eisregen hat am Abend auf einigen Straßen in Schleswig-Holstein für viele Unfälle gesorgt. Laut Polizei waren unter anderen die A20 im Bereich Geschendorf bei Bad Segeberg betroffen sowie die A21 bei Trappenkamp. Auf beiden Strecken sind bis zu zehn Autos gegen Leitplanken oder andere Wagen geprallt. Menschen wurden nur leicht verletzt. Auf der A1 gab es mehrere Unfälle zwischen Reinfeld und dem Kreuz Bargteheide, dabei wurden mindestens zwei Menschen schwer verletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 07:00

Caterpillar: Hoffnung für einen Teil der Belegschaft

In knapp einem Jahr ist Schluss für die deutschen Beschäftigten von Caterpillar - das hat vor einem halben Jahr die US-Hauptgesellschaft entschieden. In Schleswig-Holstein sind zwei Standorte - Kiel und Henstedt-Ulzburg - betroffen. Doch Politik und Gewerkschaft versuchen weiterhin, dass die Beschäftigten auch nach der Aufgabe der Motoren-Produktion eine Zukunft haben. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) ist zuversichtlich, dass beim Thema Verkauf weitere Impulse gesetzt werden können. Für die Fähigkeiten der Mitarbeiter gebe es einen Markt, so Buchholz. Auch die IG Metall will nicht locker lassen. Bislang hatte Caterpillar nur angekündigt, dass 200 Menschen am Standort Kiel weiterbeschäftigt werden sollen und ein Verkauf des Logistikzentrums in Henstedt-Ulzburg geprüft werde. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 08:30

Midyatli besorgt über Radikalisierung unter Impfgegnern

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Gemeindebundes, Gerd Landsberg, fordert von Polizei und Justiz ein konsequentes Vorgehen gegen Menschen, die auf Anti-Corona-Demonstrationen gegen Gesetze verstoßen. Auch SPD-Landeschefin Serpil Midyatli sagte NDR Schleswig-Holstein, der Staat dürfe sich Angriffe zum Beispiel auf Polizisten und Journalisten nicht gefallen lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

Ab heute strengere Corona-Regeln

Privat dürfen sich laut Corona-Landesverordnung nur noch maximal zehn Personen treffen - es sei denn, alle gehören einem Haushalt an. Das gilt auch für Geimpfte. Kinder bis 14 Jahren sind ausgenommen. Behörden können für Straßen, Wege und Plätze, auf denen an Silvester und Neujahr mit verstärktem Andrang zu rechnen ist, Kontakte auf bestimmte Gruppengrößen beschränken. Wer feiern gehen möchte, muss Maske tragen, auch beim Tanzen. Außerdem gilt die 2G-Plus-Regel. Wenn jemand schon vor mindestens zwei Wochen eine Auffrischungsimpfung bekommen hat, ist ein Test nicht nötig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 151,4

In Schleswig-Holstein sind am Montag 725 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet worden (Datenstand 27.12.) - eine Woche zuvor waren 591 neue Fälle verzeichnet wurden. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 114.916. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf 151,4 - von 146,4 am Vortag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

Wetter: Viele Wolken mit Regen

Heute ist kaum Sonne zu sehen. Meist ziehen dichte Wolken über das Land, es ist teils neblig-trüb und neben trockenen Abschnitten gibt es gelegentlich etwas Regen oder Sprühregen. Da der Boden noch sehr kalt ist, gefriert der Regen bis zum Vormittag - streckenweise kann es sehr glatt werden. Es wird milder bei bis zu 3 Grad in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 6 Grad in Pinneberg. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See auch frisch aus Südost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 2 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 5 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.12.2021 06:00

