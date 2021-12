Stand: 27.12.2021 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz bei 146,4

In Schleswig-Holstein sind am zweiten Weihnachtstag 403 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet geworden. Das sind deutlich mehr als eine Woche zuvor, als 229 neue Fälle ermittelt wurden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Sonntag bei 146,4 - nach 140,9 am Sonnabend. Eine Woche zuvor hatte sie bei 168,2 gelegen. Die aktuellen Zahlen können feiertagsbedingt nur eingeschränkt belastbar sein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 06:00

Bauernverband: 100 Schweinehalter haben aufgegeben

Relativ niedrige Preise für Schweinefleisch, hohe Kosten für Energie und Futter: Die Situation für Schweinehalter sei desaströs, meint der Vizepräsident des Landesbauernverbandes, Dietrich Pritschau. Nach seinen Angaben machen er und seine Kollegen pro Schwein im Moment etwa 50 Euro Verlust. Die Folge: Viele geben auf, statt 750 Halter gibt es zum Ende dieses Jahres noch knapp 650, so Pritschau. Das Landwirtschaftsministerium will diese Entwicklung nach eigenen Angaben ebenfalls stoppen. Es verweist auf einen vor drei Jahren gestarteten Dialog mit den Haltern, um die Lage in den kommenden Jahren zu verbessern - und sieht auch die neue Bundesregierung am Zug. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 06:00

Touristiker erwarten zu Silvester volle Inseln

Urlaub zum Jahreswechsel auf Amrum, Föhr oder Sylt ist gefragt. Das berichten die örtlichen Tourismus-Vertreter, ihren Angaben nach gibt es eine gute Buchungslage. Der Amrumer Tourismus-Chef Frank Timpe rechnet über Silvester mit einer Auslastung von 85 Prozent. Die Nachbarinsel Föhr sei ebenfalls gut gebucht, so eine Sprecherin des Tourismusservice. Die Buchungen seien ähnlich gut wie vor Corona. Die Fähren nach Föhr und Amrum seien bereits fast ausgebucht, es gebe nur noch früh morgens Lücken, so der Disponent der Wyker Dampfschiffsreederei. Wer mit dem Autozug nach Sylt will, sollte auf der Webseite die Auslastung beobachten und reservieren, heißt es von der Deutschen Bahn; die Insel ist über den Jahreswechsel ebenfalls gut gebucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 05:30

A24 stundenlang nach Unfall gesperrt

Ein Verkehrsunfall hat am Sonntagabend auf der A24 für eine stundenlange Sperrung der Autobahn gesorgt. Laut Polizei waren gegen 21.30 Uhr zwei Autos bei Gudow im Kreis Herzogtum Lauenburg zusammengeprallt, als sie in Fahrtrichtung Berlin unterwegs waren. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Dabei überschlug sich ein Ford mit Anhänger. Die vier Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die A24 war bis etwa 1 Uhr komplett in Richtung Berlin gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 06:00

Halstenbek: Feuer in Betonwerk

Ein Brand in einem Betonwerk in Halstenbek im Kreis Pinneberg hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut der Leitstelle war das Feuer am Sonntagnachmittag in einer Lagerhalle auf dem Gelände des Werks ausgebrochen. Dort waren unter anderem Lkw und Baumaterial untergebracht. Fünf Feuerwehrzüge waren bis in den Abend in der Altonaer Straße in Halstenbek im Einsatz. Auch aus Hamburg rückten Einsatzkräfte an. Was das Feuer ausgelöst hat und wie hoch der Schaden ist, wird von der Polizei untersucht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 07:00

Bei Elmshorn: Zug fährt in Kuhherde, Strecke vier Stunden gesperrt

Auf der Strecke Itzehoe - Elmshorn ist am Abend ein Zug der Nordbahn in eine Kuhherde gefahren. Dabei sind laut Feuerwehr vier Tiere sofort getötet worden. Der Zug war auf dem Weg nach Hamburg, als kurz vor Elmshorn bei Kiebitzreihe (Kreis Steinburg) plötzlich Kühe im Gleis waren. Der Zugführer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er und die Fahrgäste blieben bei dem Unfall allerdings unverletzt, teilte die Feuerwehr mit. Die Strecke war durch den Unfall für knapp vier Stunden gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 07:00

THW Kiel gewinnt letztes Spiel im Jahr gegen Lemgo

Die Handballer des THW Kiel haben das Bundesliga-Jahr mit dem erhofften Heimsieg abgeschlossen. Der Titelverteidiger setzte sich am Sonntag vor 5.000 Zuschauern mit 32:19 (16:9) gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe durch. Niclas Ekberg war mit neun Treffern bester Werfer der "Zebras", die mit 28:8 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter SC Magdeburg sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 06:00

Wetter: Von der Elbe her ziehen Wolken ins Land

Heute von der Elbe her rasche Bewölkungsverdichtung, am ehesten von Angeln bis nach Ostholstein noch vorübergehend etwas Sonne, meist stark bewölkt und im Tagesverlauf stellenweise Schneefall oder Schneeregen mit Glättegefahr. Zum Teil auch durchweg trocken. Höchstwerte -1 Grad in Mölln bis +2 Grad in Büsum. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer bis starker Wind aus Südost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 27.12.2021 06:00

