Stand: 26.12.2021 10:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 140,9

In Schleswig-Holstein sind 263 Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen eines Tages gemeldet geworden (Datenstand 25.12.). Die 7-Tage-Inzidenz liegt den Angaben nach damit bei 140,9 - nach 150,3 am Freitag. Allerdings verweist das RKI darauf, dass wegen der Ferien und Feiertage weniger getestet und gemeldet wird - die Zahlen die Lage also nicht vollständig abbilden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.12.2021 08:00

Heute Blutspende möglich

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet heute an mehreren Orten in Schleswig-Holstein Sondertermine zum Blutspenden an - unter anderem in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg), Elmenhorst (Kreis Stormarn), Bebensee und Wakendorf (beide Kreis Segeberg) und Kiel. Weitere Aktionen sind am 2. Januar geplant. Nach Angaben des DRK gibt es zurzeit generell zu wenig Blutkonserven: In Schleswig-Holstein und Hamburg sind pro Tag rund 500 Spenden nötig - etwa zehn Prozent davon fehlen aber, heißt es. Alle Orte, an denen Sie heute noch Blut spenden können, und die Terminvergabe finden Sie auf der Webseite des Deutschen Roten Kreuzes Nord-Ost unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine. Es gilt die 3G-Regel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.12.2021 10:00

Suche eingestellt: 70-Jähriger Jogger aus Ratzeburg weiter vermisst

Die Suche nach einem vermissten Jogger aus Ratzeburg ist vorerst eingestellt worden. Laut Polizei haben die Einsatzkräfte bereits alle Bereiche durchkämmt, in denen der Mann verschwunden sein könnte. Die Beamten wollen morgen entscheiden, wie es mit der Suche um den 70-jährigen weitergehen soll. Der Mann war an Heiligabend zu einer Jogging-Runde in Ratzeburg aufgebrochen und ist nicht wieder zurückgekehrt. Die erste Suche mit einem Hubschrauber der Bundespolizei mit Wärmebildkamera und Booten der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) blieb demnach erfolglos. Auch Rettungshunde und Helfer der Freiwilligen Feuerwehren fanden den Mann nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.12.2021 10:00

