Keine einheitlichen Corona-Regeln für Weihnachtsgottesdienste

Einige Gemeinden der evangelischen Nordkirche lockern am ersten Weihnachtsfeiertag ihre Corona-Vorschriften. Beispiel Lübeck: An Heiligabend galt im Lübecker Dom und in der St. Marienkirche nachmittags 2G, abends dann 3G - heute waren dagegen keine Kontrollen mehr geplant. Masken sind dagegen weiter Pflicht. In anderen Gemeinden gilt weiter 3G. Und auch die Katholiken feiern ihre Gottesdienste am ersten Weihnachtstag mit 2G oder 3G. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2021 11:00

Durchwachsenes Jahr für Kinos und Theater

Kinos und Theater blicken wie viele Kulturschaffende auf ein schwieriges Jahr zurück. Nach einem sehr schwierigen Start ins Jahr 2021 sei der Sommer ganz passabel gewesen, sagten mehrere Theater NDR Schleswig-Holstein. Nach dem Lockdown seien die Aufführungen ganz schnell wieder voll gewesen, berichtet zum Beispiel das Theater Kiel. Momentan melden viele Theater dagegen wieder deutlich weniger Besucher - viele Menschen seien verunsichert. Der Kinoverbund SH registriert schon das ganze Jahr relativ wenige Besucher in den Vorstellungen. Trotzdem hätten bis jetzt alle Kinos im Land überlebt. Das sei auch den finanziellen Hilfen von Bund und Land zu verdanken, sagte Martin Turowski vom Kinoverbund. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2021 11:00

Günther sieht Mentalität als Hauptgrund für niedrige Corona-Zahlen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht in der Mentalität seiner Landsleute einen Grund für die im Bundesländervergleich niedrigen Infektionszahlen. "Wir sind ein anderer Schlag Menschen", sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. "Wat mutt, dat mutt. Das zeigt sich eben auch in einer solchen Krisensituation." Natürlich hielten sich auch nicht alle Schleswig-Holsteiner gerne an Kontaktbeschränkungen oder andere Corona-Regeln, sagte Günther. "Es ist den Leuten hier im Norden aber klar, dass so eine Krise nur mit Solidarität und mit Gemeinschaftsgefühl und Selbstverantwortung bekämpft werden kann." Diese Einsicht sei offenkundig in Schleswig-Holstein weiter verbreitet als in manchen anderen Bundesländern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2021 11:00

Polizeibilanz zu Heiligabend: Kaum Notrufe

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Schleswig-Holstein haben einen ruhigen Heiligabend erlebt. Nach Auskunft der Leitstellen klingelte der Notruf kaum. In einem Fall konnten die Beamten sogar zwei Kinder glücklich machen, die auf dem Weg nach Dithmarschen zu ihrer Tante waren: Am Bahnhof in Aukrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden nach Angaben des ersten Polizeireviers Neumünster zwei Schwestern im Alter von elf und zwölf Jahren getrennt - die jüngere der beiden war kurz aus dem Zug gesprungen, um auf den Fahrplan zu gucken. Währenddessen fuhr der Zug schon weiter. Die Beamten konnten die Mädchen aber nach einer kurzen Suchaktion wieder zusammenführen und brachten sie wohlbehalten im Streifenwagen ans Ziel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2021 10:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 150,3

In Schleswig-Holstein sind an Heiligabend 477 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 150,3 (Vortag: 163,8). Allerdings verweist das RKI darauf, dass wegen der Ferien und Feiertage weniger getestet und gemeldet wird - die Zahlen die Lage also nicht vollständig abbilden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2021 08:00

Wetter: Sonne und Frost

Heute scheint größtenteils die Sonne in Schleswig-Holstein, nur stellenweise sowie vorübergehend ist es leicht bewölkt. Es bleibt trocken. Höchstwerte: Maximal -4 Grad in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) bis +4 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 25.12.2021 08:00

