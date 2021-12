Stand: 24.12.2021 11:37 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Weihnachtswetter: Zunächst Regen, dann Frost und Glättegefahr

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird es an vielen Orten im Norden über die Feiertage glatt auf den Straßen, Fuß- und Fahrradwegen. Besonders schnell überfrierende Restnässe könnte zu gefährlichen Straßenverhältnissen führen. In nur wenigen Minuten können Straßen dabei komplett vereisen. Im Osten Schleswig-Holsteins werden bis zu minus zwölf Grad erwartet. Die dringende Empfehlung lautet daher, das Auto in der Nacht stehen zu lassen und bei Freunden oder Verwandten zu übernachten. Während der erste Weihnachtsfeiertag laut DWD mit Blick auf die Straßenverhältnisse eher unkritisch wird, warnt er vor den Straßenverhältnissen am 26. und 27. Dezember. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2021 12:05

Schnee und Glatteis

Schnee und Glätte im Norden haben seit Donnerstagnachmittag in Schleswig-Holstein laut den Leitstellen für mehr als 200 Unfälle gesorgt. Meist blieb es bei Blechschäden. Bei der Bahn sorgte das Wetter am Donnerstagabend für Zugausfälle und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr. Im Großraum Kiel/Lübeck kam es laut Bahn auf Grund von Schneeverwehungen zu einzelnen Weichenstörungen - am Morgen habe sich die Lage wieder normalisiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2021 10:00

Handelsverband: Miserables Weihnachtsgeschäft

Es sind die letzten Stunden bis zur Bescherung. Für letzte Einkäufe haben die Geschäfte in Schleswig-Holstein bis maximal 14 Uhr geöffnet. In Fischgeschäften, Fleischereien, Supermärkten und Delikatessläden wird es traditionell voll am Heiligabend. Kunden müssen mit längeren Schlangen rechnen. Aber auch Parfümerien, Juweliere und Buchhandlungen hoffen auf viele Kunden. Denn dort werden laut Handelsverband Nord an Heiligabend gerne auf den letzten Drücker noch Geschenke gekauft. Insgesamt sind Ladenbesitzer in Schleswig-Holstein allerdings überhaupt nicht zufrieden mit den vergangenen Wochen. Der Handelsverband spricht coronabedingt von einem miserablen Weihnachtsgeschäft mit deutlichen Umsatzeinbußen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2021 10:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz bei 163,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 867 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 23.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 163,8 (Vortag: 163,2). Die höchste Inzidenz hat der Kreis Herzogtum Lauenburg mit 261,6, die niedrigste der Kreis Nordfriesland mit 85,0. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2021 10:00

Wetter: Schneeregen - und etwas Sonnenschein

Heute ist es wolkig bis bedeckt und neben trockenen Abschnitten gibt es stellenweise etwas Regen, Schneeregen oder Schnee - zum Nachmittag und Abend hin von der Ostsee und Dänemark her trockener und Auflockerungen mit noch etwas Sonnenschein. Die Höchstwerte liegen bei 1 Grad in Schleswig bis 3 Grad in Wacken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: -4 Grad in Leck bis +1 Grad in Norderstedt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 24.12.2021 10:05

Archiv 4 Min Nachrichten 11:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.12.2021 | 12:00 Uhr