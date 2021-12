Stand: 23.12.2021 07:30 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sonder-Impftermine zu Weihnachten und Silvester

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat Sonder-Impftermine für den Zweiten Weihnachtsfeiertag und Silvester angekündigt. In den Impfstellen Kiel, Lübeck, Kropp und Priesdorf können sich die Schleswig-Holsteiner dann jeweils zwischen 11 und 15 Uhr impfen lassen, egal ob erstmals oder als Auffrischung. Termine gibt es von heute an unter impfen-sh.de. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 06:00

Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein mit weniger Umsätzen

Die Corona-Bestimmungen haben die Betreiber von Weihnachtsmarktständen hart getroffen. Laut Schaustellerverband haben vor allem die Imbiss- und Ausschankbetriebe bis zu 50 Prozent weniger eingenommen als vor der Pandemie. Besonders hart ist offenbar Lübeck betroffen. Bislang ist noch unklar, ob die Stadt den Standbetreibern bei den Gebühren entgegenkommt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 06:00

Dänemark will Testpflicht bei Einreise einführen

Dänemark will in Kürze wieder eine Testpflicht bei Einreise einführen. Das hat Gesundheitsminister Heunicke angekündigt. Details sind noch nicht bekannt. Außerdem sollen PCR-Tests in Dänemark künftig nur noch mit einer repräsentativen Stichprobe auf die Virusvariante untersucht werden. Landesweit ist Omikron jetzt vorherrschend. Nach dem letzten Bericht vom Mittwoch liegt die Gesamtzahl der Omikron-Fälle in Dänemark bei mehr als 26.000. Davon entfallen gut 1.100 auf Süddänemark. Trotz der hohen Zahlen liegen in ganz Dänemark derzeit weniger als fünf Patienten mit der Omikronvariante auf Intensivstationen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 08:00

Corona-Inzidenz sinkt leicht auf 163,2

In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Das sind 153 Fälle weniger als eine Woche zuvor, als 953 Fälle ermittelt wurden. Die Inzidenzen sanken leicht, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt nun bei 163,2 - nach 166,4 am Vortag. Die Hospitalisierungsrate liegt bei 3,68. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 07:00

Bahnverkehr nach Sylt läuft wieder

Die Züge von und nach Sylt rollen wieder weitgehend nach Fahrplan. Nach Angaben der Deutschen Bahn ist der Regionalverkehr bereits wieder komplett unterwegs. Nur ein früher IC fällt noch aus. Am Mittwochvormittag waren im Bahnhof von Westerland zwei Loks entgleist. Verletzte gab es nicht. Auf der Insel fuhren Busse als Ersatz. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 07:00

Rendsburger Imland-Klinik hebt Besucherstopp auf

Die Infektionslage hat sich nach Angaben des Krankenhauses etwas entspannt. Das Besuchsverbot war vor einer Woche wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Patienten und saisonal bedingter Magen-Darm-Infekte verhängt worden. Von heute an darf nun eine Person pro Patient täglich eine Stunde zu Besuch kommen, und zwar in der Zeit zwischen 15 Uhr und 19 Uhr. Für einen Besuch ist unabhängig vom Impfstatus ein Test notwendig. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 05:30

Siege der Nord-Clubs in der Handball-Bundesliga

Kurz vor Weihnachten haben der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Bundesliga Heimsiege gefeiert. Der THW bezwang Stuttgart nach anfänglichen Problemen 35:31 (17:19), die SG schlug Melsungen 27:24 (13:11). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 05:30

Gesundheitsämter in SH rechnen mit Mehrarbeit

Corona-Infizierte benachrichtigen und befragen, Kontaktpersonen ermitteln und anschreiben, alle Vorgänge dokumentieren: Die Gesundheitsämter erwarten, dass ihre Arbeitsbelastung sehr ansteigt. Grund sind die schärferen Quarantäne-Regeln, wonach die Ämter Kontaktpersonen von Omikron-Verdachtsfällen in Quarantäne schicken müssen, auch wenn sie geimpft oder genesen sind. Das werde zu extremen Belastungen in den Ämtern führen, meint der Vorsitzende des Landkreistags, Reinhard Sager. Um die Mehrarbeit zu stemmen, werden laut Sager Mitarbeiter aus den Kreisverwaltungen in den Gesundheitsämtern aushelfen, neue Beschäftigte mit Zeitverträgen eingestellt oder Bundeswehrsoldaten zur Kontaktnachverfolgung angefordert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 20:00

Wetter: Regen und Schnee in SH

Die Meteorologen erwarten heute Regen, Schneeregen oder Schnee. Es ist den ganzen Tag bewölkt. Die Temperaturen liegen bei maximal ein Grad in Achterwehr (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und vier Grad in Bredstedt (Kreis Nordfriesland). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 23.12.2021 06:00

