Booster-Impfungen nach drei Monaten möglich

Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus sind von heute an in Schleswig-Holstein bereits nach drei Monaten möglich. Damit richtet sich die Landesregierung nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO). Boostern lassen kann man sich auch in den 26 Impfstellen des Landes und bei mobilen Impfaktionen. Laut Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sind an einigen Impfstellen auch am zweiten Weihnachtsfeiertag und an Silvester zwischen 11 und 17 Uhr Impfungen möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 06:00

Schärfere Corona-Regeln in SH nach Weihnachten

Die strengeren Kontaktbeschränkungen, auf die sich Bund und Länder am Dienstag geeinigt haben, wird auch Schleswig-Holstein umsetzen. Demnach werden private Zusammenkünfte unabhängig vom Impfstatus ab dem 28. Dezember auf maximal zehn Personen begrenzt. Wenn eine ungeimpfte Person teilnimmt, darf sich ein Haushalt höchstens mit zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres werden jeweils nicht mitgezählt. Spätestens ab dem 28. Dezember dürfen überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Clubs und Diskotheken sollen in SH weniger Gäste empfangen dürfen und es gilt die 2G-Plus-Regelung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz nahezu unverändert

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 953 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 21.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 166,4 (Vortag: 167,5). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 111.381. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 100.000 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 drei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.862. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 08:00

Sportler des Jahres 2021 in SH: Hämmerling, Ressel und THW

Die drei Sieger der Wahl zum Sportler des Jahres 2021 in Schleswig-Holstein stehen fest: Ruderin Frieda Hämmerling, Judoka Dominic Ressel und die Handballer des THW Kiel, ausgezeichnet vom Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV). Ermittelt wurden die Sieger per Internet-Abstimmung auf NDR.de und per Jury-Voting. Außerdem hat der LSV zwei Nachwuchssportler geehrt: die Tennisspielerin Philippa Färbe vom TC Rot-Weiß Wahlstedt und Segler Ole Schweckendiek vom Kieler Yacht-Club.| Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 06:30

Großeinsatz in Möllner Seniorenheim

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am Dienstagabend in einem Seniorenheim gebrannt. Zwei Personen mussten laut Polizei ins Krankenhaus. Eine davon hatte demnach zu viel Rauch eingeatmet, die andere erlitt schwere Verbrennungen. Mehr als 40 Bewohner wurden vom Rettungsdienst noch vor Ort untersucht. Sie blieben unverletzt. Der Zimmerbrand selbst war laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, muss jetzt ermittelt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 06:00

Schwerer Unfall auf der B5 in Nordfriesland

Auf der B5 ist am Dienstagabend zwischen Struckum und Breklum (Kreis Nordfriesland) eine Frau schwer verletzt worden. Laut Polizei wurde sie von einem Auto angefahren und mit schweren Kopfverletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die B5 war wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 07:00

Corona: Strengere Quarantäne-Regeln bei Omikron-Fällen

Unter anderem die Kreise Pinneberg, Segeberg, Schleswig-Flensburg, Herzogtum Lauenburg, Nordfriesland und Ostholstein ordnen künftig für Kontaktpersonen von Omikron-Verdachtsfällen strengere Quarantäne-Regeln an. Das teilten die Kreise am Dienstag auf NDR Anfrage mit. Anders als etwa bei Infektionen mit der Delta-Variante müssen bei Omikron Kontaktpersonen in jedem Fall in Quarantäne - auch dann, wenn sie geimpft oder genesen sind. Die Quarantäne lässt sich auch nicht mit einem negativen Test verkürzen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 06:00

Wetter in SH: Stark bewölkt bei -1 bis +6 Grad

In Schlewig-Holstein ist es heute vorwiegend stark bewölkt. Etwas Regen oder Schnee sind hin und wieder möglich. In den südlichen Landesteilen ist am ehesten auch Sonne möglich und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 bis maximal plus 6 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.12.2021 07:00

