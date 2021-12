Stand: 21.12.2021 08:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehrere Omikron-Verdachtsfälle an Schulen und Kitas im Kreis Segeberg

Für mehrere Schüler, Kita-Kinder, Lehrer und Erzieher im Kreis Segeberg wird dieses Weihnachtsfest ganz anders als geplant. Wie der Kreis mitteilte, wurde die Omikron-Variante des Coronavirus in mehreren Einrichtungen nachgewiesen, und zwar in drei Kitas und zwei Gymnasien - in Kaltenkirchen, Norderstedt und Ellerau. Alle Kontaktpersonen müssen jetzt unabhängig vom Impfstatus zwei Wochen in Quarantäne. Die Quarantäne kann nicht durch einen negativen Test verkürzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2021 08:00

Schwerer Verkehrsunfall bei Trittau

Bei einem Verkehrsunfall in Mühlenrade bei Trittau (Kreis Stormarn) sind am Abend drei Menschen verletzt worden, eine Frau schwer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Frau mit ihrem Auto in einer Hofeinfahrt wenden. Dabei fuhr der Fahrer eines anderen Autos in die Seite ihres Wagens. Die Frau wurde schwer verletzt eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Der Fahrer des anderen Autos und sein Beifahrer wurden ebenfalls vom Rettungsdienst betreut. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2021 08:30

Corona-Regeln: Verschärfungen nötig? Landesregierung berät mit Experten

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht Schleswig Holstein mit dem derzeit gültigen Corona-Regelwerk auch für die Weihnachtstage gut gerüstet. Die Landesregierung werde aber mit ihren Experten beraten, ob weitere Maßnahmen nötig sind - angesichts der sich sehr schnell ausbreitenden Omikron-Variante, so Günther vor den heutigen Bund-Länder-Beratungen. Im Kampf gegen die Omikron-Variante beraten die Ministerpräsidenten und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ab dem Nachmittag über schärfere Corona-Beschränkungen noch in diesem Jahr. Laut einer Beschlussvorlage sollen vom 28. Dezember an zum ersten Mal auch Geimpfte und Genesene ihre Kontakte deutlich reduzieren. Erlaubt wären demnach nur noch Treffen bis zu zehn Personen. Clubs und Discos sollen schließen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2021 06:00

Corona-Inzidenz liegt bei 167,5

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 591 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 20.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 167,5. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 110.428. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 99.200 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 drei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.859. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2021 08:00

Proteste gegen Corona-Maßnahmen

In vielen Städten in Schleswig-Holstein sind am Montagabend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Nach Angaben der Polizei-Leitstellen gab es Protestzüge zum Beispiel in Flensburg, Leck, Husum, Eutin, Neustadt, Lübeck, Ratzeburg, Büchen und Itzehoe. Je nach Stadt versammelten sich nach Polizeiangaben zwischen 40 und 100 Teilnehmer, in Lübeck waren es etwa 300. Nach ersten Rückmeldungen der Einsatzkräfte verliefen alle Protestaktionen friedlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2021 06:00

Helgoland: Flugzeug kommt von der Landebahn ab

Ein einmotoriges Flugzeug ist bei der Landung auf dem Flugplatz Helgoländer Düne von der Landebahn abgekommen und auf einen Grünstreifen geraten. Die Maschine war gestern mit vier Personen an Bord aus Cuxhaven gekommen. Der Pilot hatte das Flugzeug laut Polizei zu spät aufgesetzt, anschließend drehte es sich und blieb an einem Zaun stehen. Verletzt wurde niemand. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2021 06:00

Wetter

Heute mitunter neblig-trüb, zeitweise wolkig, besonders südlich des Nord-Ostsee-Kanals auch Aufheiterungen mit längerem Sonnenschein möglich. Später vor allem in der Nordhälfte bei kompakteren Wolken Regen- oder Schneeregenschauer möglich, in den südlichen Landesteilen meist trocken. Maximal 0 Grad in Uetersen bis +6 Grad auf Sylt. Anfangs streckenweise Reifglätte. Schwacher, im Verlauf an der Nordsee teils mäßiger und auf Süd bis Südwest drehender Wind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.12.2021 06:00

