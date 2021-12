Stand: 20.12.2021 06:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt leicht auf 168,2

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 229 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 19.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 168,2 (Vortag: 167,5). Die Hospitalisierungsrate bleibt den aktuellen Daten zufolge auf einem Wert von 3,64 (gleich zum Vortag). In den Krankenhäusern im Land werden momentan 210 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 56 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 32 von ihnen müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2021 08:00

THW Kiel verliert, Flensburg-Handewitt nur remis

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt haben im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft herbe Rückschläge erlitten. Die "Zebras" verloren am Sonntag 27:29 (9:12) bei Angstgegner HSG Wetzlar. Es war die sechste Niederlage in den vergangenen elf Bundesligaspielen gegen Wetzlar für den THW. Die SG Flensburg-Handewitt kam bei der HBW Balingen-Weilstetten nur zu einem 23:23 (13:14). Damit sind für beide Teams die Hoffnungen auf den Titelgewinn nochmals geringer geworden. Spitzenreiter SC Magdeburg hat 30:0 Punkte. Kiel hat nun 24:8 Zähler, Flensburg-Handewitt 23:7 Punkte. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2021 07:00

Deftige Energiepreis-Erhöhung in Wahlstedt rechtswidrig?

Vielerorts stehen bei den Energieversorgern zum Jahreswechsel Preissteigerungen an, so auch in Wahlstedt im Kreis Segeberg. Hier werden die Preise für die Fernwärme drastisch erhöht: Die Kosten fallen mehr als doppelt so hoch aus wie noch vor einem Jahr. Die Verbraucherzentrale hält die Preiserhöhung für womöglich rechtswidrig. Sie prüft rechtliche Schritte gegen den Energieversorger Hansewerk und rät den Betroffenen, schriftlich Widerspruch einzulegen. "Darüber hinaus können die Betroffenen auch ihrem Versorger ankündigen, dass sie die monatlichen Abschlagszahlungen nicht in dem geforderten Maß erhöhen werden, sondern sich an den durchschnittlichen Werten der vergangenen drei Jahre orientieren", rät Juristin Lenia Baga von der Verbraucherzentrale. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2021 07:00

Günther sieht keinen Bedarf für neue Bund-Länder-Beschlüsse

Bund und Länder wollen am Dienstag über weitere Maßnahmen angesichts der fortschreitenden Ausbreitung von Omikron beraten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht keinen Bedarf für weitere Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. "Die Instrumente, die den Ländern mit dem Bundesinfektionsschutzgesetz in die Hände gegeben wurden, reichen aus", sagte der CDU-Politiker der Zeitung "Welt" am Sonntag. Schleswig-Holstein habe seine Corona-Verordnung bis Mitte Januar fixiert. Auf die Frage, ob er angesichts der steigenden Infektionszahlen im Nachbarland Dänemark an Grenzschließungen denke, verwies Günther auf die Zuständigkeit des Bundes bei diesem Thema. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2021 07:00

Feuerwehren gedenken der Corona-Opfer

Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein haben am Sonntag in vielen Orten - zeitgleich um 15 Uhr - eine besondere Weihnachtsaktion gestartet: Unter anderem in den Kreisen Pinneberg, Herzogtum Lauenburg und Stormarn wurden Drehleitern mit Feuerwehrleuten hochgefahren. Sie sangen von oben und gedachten so gemeinsam der Corona-Opfer. "Das soll auch ein Signal sein, trotz aller Demonstrationen und Mäkeleien, dass wir auch mal ein positives Zeichen setzen. Und vor allem jetzt kurz vor Weihnachten", sagte Claus Köster, Gemeindewehrführer in Pinneberg. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2021 06:00

Wetter: Freundlich und trocken

Heute gibt es nach örtlichem Nebel freundliches sowie trockenes Wetter bei ein paar lockeren Wolken, in den meisten Regionen ist es länger sonnig. Die Höchstwerte liegen bei 3 Grad in Leck bis 5 Grad in Grömitz. Der Wind weht überwiegend schwach aus Norden. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: -1 Grad in Owschlag bis +4 Grad auf Sylt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.12.2021 07:05

