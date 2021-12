Stand: 19.12.2021 11:59 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona: Dänemark ist jetzt Hochrisikogebiet

Die Bundesregierung stuft Dänemark von heute an als Corona-Hochrisikogebiet ein. Hintergrund sind die dort stark ansteigenden Infektionszahlen, die vor allem auf die Omikron-Variante zurückzuführen sind. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2021 11:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 167,5

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 557 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 18.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 167,5 (Vortag: 166,6). Die Hospitalisierungsrate bleibt den aktuellen Daten zufolge auf einem Wert von 3,64 (gleich zum Vortag). In den Krankenhäusern im Land werden momentan 210 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 56 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 32 von ihnen müssen beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2021 12:00

Einzelhändler enttäuscht: Die Kassen klingen nicht zum Advent

Die Einzelhändler in Schleswig-Holstein sind auch vom letzten Advents-Shopping-Wochenende nicht begeistert. Nach Angaben des Handelsverbandes Nord sind am Sonnabend erneut deutlich weniger Kunden in die Innenstädte gekommen als erhofft. Geschäftsführerin Mareike Petersen bezeichnet die Lage einiger Einzelhändler als existenzbedrohend und fordert von der Politik einfache Finanzhilfen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2021 11:00

Demos gegen Corona-Maßnahmen, unter anderem in Flensburg

In zahlreichen Städten haben am Sonnabend Gegner der Corona-Politik demonstriert. In vielen Fällen waren die Demos als "Spaziergänge" deklariert und nicht angemeldet, aber in Chatgruppen direkt oder indirekt angekündigt. Der Protest blieb weitgehend friedlich. An einigen Orten gab es auch Gegendemonstrationen. Die größte Zahl an Teilnehmern in Schleswig-Holstein demonstrierte in Flensburg - laut Polizei waren es dort rund 600. In Husum waren es rund 250, weniger als 100 kamen in Lübeck und Rendsburg zusammen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2021 10:00

Weihnachts-Gottesdienste in SH ja, aber mit 3G oder 2G

Anders als im vergangenen Jahr gibt es laut Nordkirche und Erzbistum am kommenden Heiligabend in allen Kirchengemeinden Schleswig-Holsteins wieder Präsenz-Gottesdienste. Sowohl in den Evangelischen als auch in den Katholischen Kirchen im Land gilt mindestens eine 3G Regelung. Jede Gemeinde kann darüber hinaus selbst entscheiden, ob sie lieber auf 2G setzt. Bei vielen muss man sich vorher anmelden. Teilweise gibt es auch Gottesdienste unter freiem Himmel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2021 09:00

Drei Menschen vor Feuer in Henstedt-Ulzburg gerettet

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) hat es am Sonnabend einen Wohnungsbrand gegeben. Das Feuer brach laut Polizei gegen 20 Uhr aus unbekannten Gründen in einer Wohnung in der Bürgermeister-Steenbock-Straße aus. Die Einsatzkräfte konnten drei Menschen retten - zwei von ihnen kamen in ein Krankenhaus. Nach knapp drei Stunden war der Einsatz beendet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2021 08:00

Wetter: Die Sonne lässt sich blicken

Heute bleibt es in Schleswig-Holstein trocken. Es gibt sogar einige Aufheiterungen mit zeitweiligem Sonnenschein. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind - auf den nordfriesischen Inseln kann es Sturmböen geben. Höchstwerte: 8 Grad auf Föhr bis 10 Grad in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.12.2021 08:00

