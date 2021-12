Stand: 18.12.2021 11:11 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Flensburg: Corona-"Spaziergang" und Gegendemo erwartet

In Flensburg sind heute Nachmittag mehrere Protestaktionen geplant. Impfskeptiker und Gegner der Coronamaßnahmen haben sich erneut zu sogenannten Spaziergängen durch die Stadt verabredet, die Versammlung aber wieder nicht bei der Verwaltung angemeldet. Die Proteste als "Spaziergänge" zu deklarieren, ist eine Taktik, die Gegner der Corona-Maßnahmen mittlerweile bundesweit anwenden. Auf der anderen Seite gibt es einen offiziell angemeldeten Protest gegen diese Aktion. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 10:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 166,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 798 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 17.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 166,6 (Vortag: 164,9). Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt damit bei 1.853. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 08:00

SPO: Feuerwehr rettet Menschen von Sandbank

Vor St. Peter Ording ist am späten Freitagnachmittag ein Mensch von der Flut überrascht werden. Er wurde laut Einsatzleitstelle von Feuerwehrleuten von der Sandbank gerettet und unverletzt an Land gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 11:00

VfB Lübeck stoppt den Lauf von Holstein Kiel II

In einem Nachholspiel der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck die Siegesserie von Spitzenreiter Holstein Kiel II beendet. Die Jungstörche hatten vor dem Derby 14-mal nacheinander nicht verloren, kassierten am Freitag an der Lohmühle aber eine 0:2 (0:1)-Niederlage. Die Kieler (35 Punkte) bleiben zwar vorne, haben aber zwei Partien mehr gespielt als Verfolger SC Weiche Flensburg 08 (33). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 08:00

Corona: Dänemark wird zu Hochrisikogebiet

Die Bundesregierung stuft Dänemark von Sonntag an als Corona-Hochrisikogebiet ein. Hintergrund sind die stark ansteigenden Infektionszahlen in dem Land, die vor allem auf die Omikron-Variante zurückzuführen sind. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 08:00

Nach Wahl von Merz: Günther zufrieden

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther hat sich zufrieden mit dem Ergebnis der Mitgliederbefragung seiner Partei gezeigt. Friedrich Merz erreichte dabei am Freitag mit 62,1 Prozent die notwendige absolute Mehrheit. Auf den Außenpolitiker Norbert Röttgen entfielen 25,8 Prozent, auf Ex-Kanzleramtschef Helge Braun 12,1 Prozent. Die Beteiligung an der ersten Mitgliederbefragung in der Geschichte der CDU lag bei 66,02 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 08:00

FFF-Gruppe Wedel will Kohlekraftwerk abschalten

Etwa 30 Menschen haben am Freitag in Wedel am Rathausplatz demonstriert. Die neue "Fridays for Future"-Ortsgruppe fordert, dass das Kohlekraftwerk in Wedel abgeschaltet wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 10:00

Das Wetter: Viele Wolken

Heute Nachmittag ist es in den meisten Regionen weiterhin überwiegend stark bewölkt oder neblig-trüb. Im Süden ist Sprühregen möglich, verbreitet ist es jedoch trocken. In Nordfriesland und Angeln kann es gebietsweise Auflockerungen mit etwas Sonne geben, ansonsten gibt es kaum Wolkenlücken. Die Höchstwerte liegen bei 7 Grad in List auf Sylt und bei 9 Grad in Elmshorn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.12.2021 10:00

