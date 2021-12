Stand: 17.12.2021 06:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz steigt leicht

Nach den aktuellen Daten der Landesmeldestelle (Stand Donnerstag) beträgt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 164,9 in Schleswig-Holstein. Am Vortag lag dieser Wert bei 163,2. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden, stieg von 203 auf 210. 57 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, von ihnen mussten 35 beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 3,02 am Mittwoch auf 3,44 ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2021 08:00

Polizei mahnt zu Vorsicht wegen Einbruchsgefahr

Die Einbruchszahlen bleiben pandemiebedingt niedrig. Die Polizei warnt dennoch vor Unachtsamkeit in der dunklen Jahreszeit. Denn in der dunklen Jahreszeit nimmt die Zahl der Einbrüche wieder zu. Einbrecher haben laut Polizei vor allem dann ein leichtes Spiel, wenn Fenster und Türen nicht richtig verschlossen sind. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2021 07:00

Schleiregion will Touristenströme besser lenken

Die Schleiregion war in diesem Jahr bei Touristen aus ganz Deutschland sehr beliebt. Die steigenden Touristenzahlen in der Schleiregion haben vor allem die Gastronomie, Hotellerie und Ferienhausvermietungen gefreut - aber nicht alle sind glücklich damit, denn die Touristen verteilen sich ungleichmäßig. Die Region will gegensteuern und einen Weg finden, wie man die Besucherströme besser lenken kann. Der Tourismuschef der Ostseefjord Schlei will mit Hilfe einer wissenschaftlichen Studie herausfinden, wo die Grenze der Belastbarkeit liegt und wie man den Tourismus mit den Bedürfnissen der Einheimischen in Einklang bringen kann. Die Ergebnisse sollen im Sommer vorliegen und danach ausgewertet werden. Auf dieser Basis soll ein neues Tourismuskonzept für die Schleiregion entstehen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2021 06:00

Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt besiegt Lemgo

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben den sechsten Bundesliga-Sieg in Folge eingefahren. Die Norddeutschen gewannen ihr Nachholspiel gegen den TBV Lemgo Lippe mit 27:19 (13:8). Die Norddeutschen rücken in der Tabelle auf den dritten Platz vor und haben genauso viele Minuspunkte (sechs) auf dem Konto, wie der zweitplatzierte THW Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2021 06:00

Gesundheitsminister Garg sieht keine Impfstoffknappheit in SH

Im Landtag ist am Donnerstag über die Impfkampagne des Landes diskutiert worden. Dabei ging Gesundheitsminister Garg (FDP) auch auf die aktuelle Debatte um eine mögliche Impfstoffknappheit ein und betonte, dass die aktuellen Bestände in Schleswig-Holstein ausreichen. Gebuchte Termine müssen nicht abgesagt werden, so Garg. Außerdem warb er im Landtag erneut für die Impfkampagne des Landes. Rund 350.000 Menschen im Land seien noch ungeimpft und ohne umfassende Impfungen werde man diese Pandemie nicht hinter sich lassen, so Garg. Oppositionsführerin Midyatli von der SPD sagte, man stelle schon lange fest, dass überproportional viele Menschen mit Migrationsgeschichte auf den Intensivstationen liegen. In bestimmten Milieus erreiche man die Menschen mit den herkömmlichen Kampagnen nicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2021 06:00

Wetter: Neblig-trüb - nur vereinzelte Sonnenstrahlen

Heute bleibt es überwiegend stark bewölkt oder neblig-trüb. Vereinzelt ist geringer Nieselregen möglich. Im Tagesverlauf gibt es hier und da ein paar Wolkenlücken, vereinzelt sind ein paar Sonnenstrahlen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad auf Fehmarn bis 9 Grad in Wacken. Der Wind weht aus Nordwest. Feierabendtemperaturen um 18 Uhr: 6 Grad in Lütjenburg bis 8 Grad in Itzehoe. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 17.12.2021 06:05

