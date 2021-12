Stand: 16.12.2021 06:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kinderimpfungen: Termine bei Impfstellen buchbar

In den Impfstellen in Schleswig-Holstein können von heute an auch Termine für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gebucht werden - über www.impfen-sh.de. Laut Gesundheitsministerium sind dort für sie allerdings nur bestimmte Tage und Zeiten vorgesehen. Und auch die verfügbare Menge des Impfstoffs spielt eine Rolle. Um 10 Uhr geht es heute los. Außerdem gibt es weiterhin offene Impfaktionen für Kinder - heute in Tarp und Kaltenkirchen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2021 06:00

Immer mehr gefälschte Impfpässe im Umlauf

Das Landeskriminalamt Schleswig-Holstein ermittelt immer öfter wegen gefälschter Impfpässe. Nach Angaben einer Sprecherin des Landeskriminalamtes wurden allein in der vergangenen Woche 100 neue Fälle bekannt. Die Zahl der gefälschten Pässe steigt laut LKA besonders stark seit Ende November - seitdem gilt in Schleswig-Holstein die 2G-Regel. Ein Großteil der nachgemachten Dokumente fällt demnach in Apotheken auf. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2021 06:00

Höherer Mindestlohn: Freude und Sorge in SH

Der Mindestlohn soll nach dem Willen der Ampelkoalition im kommenden Jahr auf zwölf Euro steigen. In Unternehmen und Verbänden herrscht grundsätzlich Einigkeit, dass bestimmte Berufe besser bezahlt werden müssen. Im Handwerk freuen sich unter anderem die Friseure: Sie hätten am Monatsende knapp 300 Euro brutto mehr auf dem Lohnzettel. Viele Betriebe haben nach Angaben des Wirtschaftsverbandes Handwerk Schleswig-Holstein aber auch Probleme mit der Erhöhung. Denn gleichzeitig müssten auch Gehälter höherer Lohngruppen wachsen. Das könne häufig nur durch Preiserhöhungen umgesetzt werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2021 06:00

THW Kiel im DHB-Pokal eine Runde weiter

Die Handballer des THW Kiel haben sich in das Viertelfinale des DHB-Pokals gezittert. Der Rekordsieger setzte sich am Abend nach Verlängerung mit 30:28 (25:25, 12:13) bei der TSV Hannover-Burgdorf durch. Beste Werfer waren Domagoj Duvnjak und Niclas Ekberg mit je sechs Toren für Kiel. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2021 06:00

Corona-Inzidenz steigt leicht

Nach den aktuellen Daten der Landesmeldestelle (Stand Mittwoch) beträgt die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 163,2 in Schleswig-Holstein. Am Vortag lag dieser Wert bei 160,7. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden, stieg von 201 auf 203. 58 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, von ihnen mussten 38 beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz nahm von 3,13 am Dienstag auf 3,02 ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2021 06:00

Bedauern nach Aus für Elbfähre

Die Elbfähre Cuxhaven - Brunsbüttel hat ihren Betrieb eingestellt. Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste bedauert das Aus für die Elbferry vor allem wegen der 53 Mitarbeiter, die ihren Job verlieren. Ein Sprecher der IHK in Dithmarschen sagte, die Fähre sei eine Bereicherung für die Region gewesen, und zwar für den Tourismus und für die Warenströme über die Elbe. Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje und sein Amtskollege Uwe Santjer aus Cuxhaven geben noch nicht auf. Sie wollen sich an die neue Bundesregierung wenden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2021 08:00

Landtag verabschiedet Haushalt für 2022

Der schleswig-holsteinische Landtag hat den Haushalt für das Jahr 2022 verabschiedet. CDU, Grüne, FDP und SSW votierten für den Etat. SPD, die Abgeordneten der AfD und der Abgeordnete Brodehl stimmten dagegen. Im Haushalt sind Ausgaben von 14,6 Milliarden Euro und Einnahmen von 13,9 Milliarden geplant. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2021 18:00

Rendsburger Krankenhaus verhängt Besucherstopp

Wegen der gestiegenen Zahl an Corona-Patienten und saisonal bedingter Magen-Darm-Infekte hat die Rendsburger Imland Klinik einen Besucherstopp verhängt. Zudem werden alle nicht dringlichen Eingriffe und Behandlungen eingeschränkt. Das teilte das Krankenhaus am Abend mit. Gründe seien personelle Engpässe und die steigende Infektionsgefahr. Die Imland Klinik konzentriert sich nach eigener Darstellung in den kommenden Tagen auf die Notfallversorgung sowie nicht verschiebbare Eingriffe und Behandlungen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 16.12.2021 09:30

Wetter: sonnig und mild

Heute Vormittag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Nachmittag setzt sich dann mehr und mehr die Sonne durch. Mit 8 Grad in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) und Kiebitzreihe (Kreis Steinburg) ist es relativ warm für Dezember.

