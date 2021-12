Stand: 15.12.2021 06:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt fast unverändert

Schleswig-Holstein tritt bei der Corona-Inzidenz auf der Stelle. Nach den neuesten Daten der Landesmeldestelle (Stand: 14.12.) betrug die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Dienstag 160,7 - nach 160,3 am Montag. Am Dienstag vor einer Woche lag der Wert bei 148,6. Es wurden am Dienstag 955 neue Fälle und vier Todesfälle gemeldet. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten im Krankenhaus stieg von 199 auf 201. 53 Patienten werden auf Intensivstationen behandelt, 38 müssen beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz legte wieder von 2,95 am Montag auf 3,13 zu. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2021 07:00

Schleswig-Holstein bekommt schärfere Corona-Regeln

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat die bereits angekündigten schärferen Corona-Regeln beschlossen. Ab Mittwoch gilt bei privaten Zusammenkünften von ungeimpften Menschen die Regel "Hausstand plus zwei". Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Wie aus der am Dienstagabend veröffentlichten neuen Corona-Landesverordnung außerdem hervorgeht, gilt künftig in Clubs, Bars und Diskotheken die 2G-plus-Regel. Dabei erhalten nur Geimpfte oder von einer Covid-19-Erkrankung Genesene mit zusätzlichem Test Zutritt. Auch beim Einchecken ins Hotel ist künftig ein Test nötig. Menschen mit Auffrischungsimpfung sind in Schleswig-Holstein von solchen zusätzlichen Testpflichten aber befreit - sofern ihre Auffrischungsimpfung 14 Tage zurück liegt. Bei größeren Sportveranstaltungen darf höchstens die Hälfte aller Plätze besetzt werden.Verschärft wird auch die Maskenpflicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2021 06:00

Investitionsbank SH überprüft Corona Hilfen

Bis zum Jahresende erwartet die Bank rund 50.000 Rückmeldungen von Soloselbstständigen, Freiberuflern und Betreibern kleiner Gewerbe. Sie müssen bis zum Jahresende nachweisen, ob die sie Überbrückungshilfe tatsächlich benötigt haben und gegebenenfalls zu viel gezahlte Gelder zurückzuzahlen. Gemeldet haben sich laut einer Sprecherin bislang etwa 7.000. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2021 06:00

Kiel: ABK-Beschäftigte sollen Impfpässe gefälscht haben

Mitarbeiter der Kieler Abfallwirtschaft ABK sollen gefälschte Corona-Impfausweise benutzt haben. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein hat die Stadtverwaltung zwei Vorfälle bestätigt. Beide Mitarbeiter seien sofort entlassen worden. Gegen drei weitere Beschäftigte der Abfallwirtschaft ABK ermittle die Polizei noch, so ein Sprecher der Stadtverwaltung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2021 05:30

Das Wetter am Mittwoch den 15. Dezember 2021

Heute viele, oft dichte Wolken und neben längeren trockenen Abschnitten vereinzelt sowie vorübergehend auch mal etwas Nieselregen. Vor allem am Nachmittag hier und da etwas Sonne möglich. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad in Glückstadt bis zehn Grad in Elmshorn. Mäßiger Wind aus Südwest. In der Nacht zum Donnerstag meist dicht bewölkt, kaum Nieselregen, überwiegend trocken. Zum Morgen hin in Nordfriesland und Angeln von Dänemark her Auflockerungen möglich bei schwachem, zur Nordseeküste hin mäßigem bis frischem Wind aus West bis Südwest. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 15.12.2021 07:00

Archiv 1 Min Landtag will Haushalt beschließen Die Pläne sollen in letzter Minute durch einen Rettungsschirm für Krankenhäuser ergänzt werden. 1 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.12.2021 | 07:00 Uhr