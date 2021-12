Stand: 11.12.2021 10:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Heinold will erste "grüne" Ministerpräsidenten werden

Die schleswig-holsteinischen Grünen haben Monika Heinold zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im kommenden Jahr nominiert. Auf einem digitalen Parteitag in Neumünster votierten 117 der Delegierten für Heinold. Es gab fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Heinold möchte die erste "grüne" Ministerpräsidentin im Land werden und den Klimaschutz zur Chefinnen-Sache machen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2021 11:00

Stromausfall am Hamburg Airport

Am Hamburger Flughafen hat es am Morgen eine Störung gegeben. Für etwa eine Stunde konnten keine Flugzeuge starten oder landen. Offenbar war ein Stromausfall die Ursache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2021 11:00

Reaktionen auf Impfpflicht im Gesundheitswesen

Die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen stößt in Schleswig-Holstein auf ein überwiegend positives Echo. Sie betrifft unter anderem Beschäftigte in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen. Die Geschäftsführung im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster, begrüßt die gesetzliche Impfpflicht für ihre Beschäftigten. Ähnlich die Reaktion aus dem Klinikum Itzehoe und an den UKSH-Standorten Kiel und Lübeck. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2021 08:30

Corona-Inzidenz steigt auf 157,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 717 Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 10.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 156,9 auf 157,8. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 104.151. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 93.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 drei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.830. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2021 08:00

Großer Erfolg für "Hand in Hand" Spendentag

Rund 2,9 Millionen Euro sind bislang bei bei NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" zusammen gekommen. In diesem Jahr sammelt der NDR gemeinsam mit dem norddeutschen Kinderschutzbund Geld für Kinder, die insbesondere wegen der Corona-Pandemie Unterstützung brauchen. Prominente und Mitarbeiter des NDR Schleswig-Holstein waren dabei und telefonierten mit den Spendern. Das Konto der vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes bleibt noch bis zum 31. Januar 2022 geöffnet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 11.12.2021 10:00

Wetter: Trüb mit nur wenigen Auflockerungen

heute gibt es örtlich Nebel mit dichteren Wolken. Nur selten scheint die Sonne. Tagsüber ziehen von der Nordsee her einzelne Regen-, Schneeregen- oder Schneeschauer auf. Teilweise bleibt es aber auch länger trocken. Die Höchstwerte liegen bei 2 Grad in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) bis 6 Grad auf Sylt (Kreis Nordfriesland). Dazu weht ein schwacher, an der See teils mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Abendtemperaturen: 0 Grad in Grambek (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 4 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland).

