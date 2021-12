Stand: 08.12.2021 06:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 148,6

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 916 Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 7.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 146,7 auf 148,6. In der Statistik fehlen die Zahlen aus Neumünster, dort hatte das Gesundheitsamt keine Daten überliefert. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 101.669. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.821. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 06:30

Verstöße gegen 2G im Einzelhandel - Bußgeld droht

Seit vergangenen Sonnabend gilt in weiten Teilen des Einzelhandels in Schleswig-Holstein 2G. Wer beim Einkauf vom Ordnungsamt erwischt wird, obwohl er nicht geimpft oder genesen ist, dem droht ein Bußgeld von 500 Euro. Das hat jetzt die Landesregierung festgelegt. Auch Einzelhändler müssen regelmäßig stichprobenartig ihre Kunden auf den Impfnachweis kontrollieren und dies mit Uhrzeit und dem Namen des Kontrolleurs protokollieren. Wird beides nicht gemacht, drohen auch dem Händler Bußgelder. Ebenso, wenn nicht am Eingang darauf hingewiesen wird, dass 2G gilt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 06:00

LKA: Immer mehr gefälschte Impfausweise in Schleswig-Holstein

Dem Landeskriminalamt (LKA) sind im November 100 falsche Impfzertifikate angezeigt worden. In der vergangenen Woche wurden laut LKA-Sprecher Uwe Keller außerdem in Kreis Segeberg vier Fälschungen gemeldet. Vor allem im Rahmen von 2G- oder 3G-Kontrollen von Polizei und Arbeitgebern würden die nachgemachten Papiere auffallen, erklärte Keller, aber auch beim Ausstellen von QR-Codes in Apotheken. Auch Razzien würden durchgeführt. Laut Keller gab es im September in Großensee (Kreis Stormarn) eine Razzia - gegen den mutmaßlichen 28-jährigen Fälscher läuft ein Ermittlungsverfahren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 06:00

Corona-Proteste: Sicherheitsbehörden noch gelassen

Verschiedene Bundesländer warnen davor, dass die Gegner von Corona-Maßnahmen sich zunehmend radikalisieren könnten. In Schleswig-Holstein sehen die Sicherheitsbehörden die Lage noch gelassen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) befürchtet allerdings, dass sich Konflikte verschärfen könnten - etwa, wenn eine allgemeine Impfpflicht käme. Der Verfassungsschutz beobachtet nach eigener Aussage zwar, dass einzelne Personen sich radikalisieren und teilweise versuchen, andere Menschen um sich zu scharen - das allerdings ohne großen Erfolg. Die Gesamtlage sei noch nicht besorgniserregend, sagt Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 08:00

Ein Vermisster, ein Bankraub - Zwei Fälle aus SH bei "Aktenzeichen XY"

In der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY … ungelöst" werden heute Abend zwei Fälle aus Schleswig-Holstein aufgegriffen: ein Bankraub aus Norderstedt und der Vermisstenfall Nils Hansen. Die Ermittler hoffen, dass es durch die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung ab 20.15 Uhr neue Hinweise in beiden Fällen gibt. Der Hamburger Nils Hansen ist seit dem 20. Oktober 2020 verschwunden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Im August dieses Jahres waren zudem Täter in eine Bankfiliale in Norderstedt eingebrochen, indem sie sich in die Räume gebohrt hatten. Die Polizei sucht mit Phantombildern und hat eine Belohnung in Höhe von 55.000 Euro ausgesetzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 07:00

Hausärzteverband kritisiert Impfmarathon in Rendsburg

Der Booster-Impfmarathon in Rendsburg steht in der Kritik. Der schleswig-holsteinische Hausärzteverband bemängelt, dass dort altersunabhängig jeder den Impfstoff von Biontech zur Auffrischung bekomme. Davon sollen bis Sonntag 10.000 Dosen verimpft werden, während laut Hausärzteverband in den Praxen kaum noch Biontech zur Verfügung steht. Deshalb könnten die Hausärzte nicht mehr allen unter 30-Jährigen eine Erstimpfung mit Biontech anbieten, wie es die Ständige Impfkommission für diese Altersgruppe empfiehlt. Organisator Prof. Stephan Ott vom Kreis Rendsburg-Eckernförde weist die Kritik zurück. Der Impfstoff sei schon vor Wochen bestellt worden, als er noch nicht knapp war. Man hätte aber reagiert: Inzwischen bekämen alle Besucher in Rendsburg alternativ auch Moderna angeboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 06:00

Seit Corona zählen Sportvereine immer weniger Mitglieder

Während der Corona-Pandemie haben die Vereine in Schleswig-Holstein nach Angaben des Landessportverbandes rund 4,5 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Dramatischer ist die Anzahl der Austritte bei den Kindern. Hier sind es über 20 Prozent. Damit die Jüngsten wieder zurück in die Vereine kommen, sind Kooperationen mit den Schulen sehr wichtig. Landesweit arbeiten 84 Sportvereine mit Schulen zusammen. Der Landessportverband fördert diese Kooperationen mit 200.000 Euro jährlich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 12:00

Wetter: Schnee möglich

Heute ist es länger bedeckt. Von Westen her zieht leichter Schneefall oder Schneeregen durch, der bis zum frühen Nachmittag abschwächt und das Land über die Ostsee verlässt. Danach bleibt es meist trocken und teils gibt es noch Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. Höchstwerte: 2 Grad in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) bis 4 Grad in Büsum (Kreis Dithmarschen). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 08.12.2021 06:00

