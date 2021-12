Stand: 07.12.2021 07:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Variante Omikron: Erste Verdachtsfälle in SH

Bei drei Corona-Infizierten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg besteht der Verdacht auf Omikron. Gemeinsam mit zwei weiteren Kontaktpersonen sind die Rückkehrer einer Namibiareise jetzt in Quarantäne. Nach Angaben der Stadt Flensburg sollen die Proben jetzt zur Auswertung nach Berlin geschickt werden. Ergebnisse gibt es dann in ein bis zwei Wochen. Der Leiter der Landesmeldestelle Fickenscher geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die neue Variante früher oder später auch in Schleswig-Holstein nachgewiesen wird. Denn: Fünf Prozent aller positiven Tests müssen laut Verordnung auf Omikron untersucht werden. Noch wird bei fast allen Proben die Delta-Variante nachgewiesen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2021 07:00

Neue Bundesregierung: Freude und Kritik in Schleswig-Holstein

Die neue Bundesregierung steht. Nach FDP und SPD haben auch die Grünen dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Das sorgt für unterschiedliche Reaktionen in Schleswig-Holstein: Jetzt könne die Klimaregierung starten, freute sich die designierte grüne Spitzenkandidatin für die Landtagswahl Monika Heinold. Vor dem Abstimmungsergebnis der Grünen hatte die SPD ihre Personalentscheidungen für das Kabinett bekannt gegeben. Dazu sagte SPD-Landeschefin Serpil Midyatli: Sie freue sich sehr, dass Deutschland erstmals ein Bundeskabinett bekommt, dem gleich viele Ministerinnen und Minister angehören. Zudem gebe es künftig erstmals eine Bundesinnenministerin. Kritik dagegen vom schleswig-holsteinischen CDU-Landesgruppenchef im Bundestag Johann Wadephul. Die künftige Verteidigungsministerin Lambrecht sei fachfremd und dem bundeswehrkritischen Lager der SPD zuzuordnen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz liegt bei 146,7

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 651 Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 6.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 143,7 auf 146,7. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 100.753. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwölf neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.819. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2021 06:00

Stutthof-Prozess: KZ-Überlebender sagt aus

Im Prozess gegen die ehemalige KZ-Sekretärin Irmgard F. vor dem Landgericht Itzehoe wird am Vormittag der erste Zeuge aussagen. Der 81 Jahre alte Wiener Salomonovic war als Sechsjähriger mit seiner Familie in Stutthof interniert. Acht Konzentrationslager hat Salomonovic als Kind überlebt. Stutthof sei für ihn aber das schlimmste gewesen, sagte er. Hier wurde sein Vater mit einer Benzolspritze getötet. Das will er heute aussagen. Salomonovic wird auch von den elendigen Lebensbedingungen berichten, von Schikane, Gewalt, von Hunger, Durst und Kälte und von den stundenlangen Apellen. Salomonovic hat sehr lange gezögert auszusagen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2021 06:00

Stallpflicht gilt auch im Kreis Ostholstein

Ab sofort gilt im Kreis Ostholstein eine Stallpflicht für Geflügel. Nach Angaben des Kreises wurde bei einem verendeten Wildvogel das Virus H5N1, also die Geflügelpest nachgewiesen. Durch die Stallpflicht soll verhindert werden, dass Nutztiere durch frei lebende Wildtiere mit Krankheitserregern infiziert werden. Auch in anderen Teilen Schleswig-Holsteins hat es bereits zahlreiche Nachweise gegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2021 06:00

AOK Kundencenter: Zutritt nur noch mit Termin möglich

Angesichts der Corona-Lage und der politischen Beschlüsse zur Eindämmung des Virus schließt die Krankenkasse AOK Nordwest ab heute ihre Kundencenter in Schleswig-Holstein für den spontanen Besucherverkehr. Persönliche Beratung sei dann nur noch nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung möglich. Wer einen Termin für ein Kundencenter vereinbart hat, muss dort eine Maske tragen und die 3G-Regel einhalten. Besucher müssen also Ausweis oder Versichertenkarte ebenso mitbringen wie einen Impf- oder Genesungsnachweis oder eine aktuelle Testbescheinigung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 07.12.2021 06:30

Booster-Marathon in Rendsburg: Corona-Impfung im Akkord

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat am Montag in Rendsburg einen Booster-Marathon gestartet. Das Ziel: In sieben Tagen sollen rund 10.000 Menschen ihre Corona-Auffrischungsimpfung bekommen. Rund 40 Mitarbeiter verabreichen 150 Impfdosen pro Stunde, pro Tag macht das 1.600 Impfungen. Laut dem Leiter des Gesundheitsamtes Rendsburg-Eckernförde, Stephan Ott, ist die Aktion gut angelaufen. Sie könnte als Vorbild für andere Kreise dienen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2021 19:00

Wetter

Heute stark bewölkt, dabei zunächst vor allem an der Nordsee gelegentlich leichter Regen oder Schneefall, zum Nachmittag und Abend hin auch vermehrt in den restlichen Landesteilen etwas Regen oder Schnee möglich. Höchstwerte 2 Grad in Lütjenburg bis 4 Grad in St. Peter-Ording. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer, teils starker Süd- bis Südostwind.

