Nur wenige Apotheken in SH bieten Corona-Schnelltests an

Die geringe Verfügbarkeit auf dem Markt sowie der hohe Personalaufwand sorgen dafür, dass vielen Apotheken in Schleswig-Holstein gegenwärtig die Kapazitäten für regelmäßige Schnelltests fehlen, teilte die Apothekerkammer mit. Während im Sommer noch 600 Apotheken den Service angeboten haben, sind es aktuell nur noch rund 100. Die Kammer geht davon aus, dass sich in den nächsten Wochen wenig an der Situation ändern wird. Die Schleswig-Holsteiner werden ihre Schnelltests daher in den meisten Fällen weiter in einem Testzentrum oder Testmobil machen müssen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2021 06:00

Aus für Solarparkpläne in Pronstorf im Kreis Segeberg

Bei einem Bürgerentscheid haben sich die Gegner der Solarparkpläne gestern mit 299 zu 298 Stimmen knapp durchgesetzt. Der Gemeinderat hatte das Großprojekt schon vor mehr als einem Jahr beschlossen. Auf einer Fläche von rund 90 Hektar sollte eine der größten Solaranlagen in Schleswig-Holstein entstehen. Kritiker erwirkten aber den Bürgerentscheid, Sie meinten, eine Anlage von solchem Umfang könne nicht ohne die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger gebaut werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2021 06:00

Corona in Schleswig-Holstein: Inzidenz liegt bei 143,7

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 246 Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 5.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht von 142,1 auf 143,7. Die Hospitalisierungsrate bleibt den aktuellen Daten zufolge gleich zum Vortag auf dem Wert von 3,26. In den Krankenhäusern im Land werden momentan 184 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2021 08:00

Weniger Besucher auf Weihnachtsmärkten in SH

Die meisten Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein haben seit zwei Wochen geöffnet. Größere Besucheranstürme sind bislang aber ausgeblieben. Auf den meisten Märkten gilt eine Maskenpflicht und/oder die 2G Regelung, so auch in Lübeck, Heide und seit Sonnabend auch in Kiel. Trotz der geringeren Umsätze seien viele Händler froh, dass sie ihre Ware überhaupt verkaufen können, sagte die Kieler Stadtsprecherin Kerstin Graupner. Enttäuscht zeigten sich hingegen die Weihnachtsmarktbetreiber in Flensburg. Laut dem Leiter der Tourist Information, Gorm Casper, liegt dies vor allem an deutlich weniger Besuchern aus Dänemark. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2021 06:00

Mehr Omikron-Fälle in Dänemark nachgewiesen

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit der neuen Corona-Variante Omikron ist in Dänemark sprunghaft gestiegen. Das teilten die dänischen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. 183 Infektionen mit Omikron wurden bestätigt. Damit habe sich die Zahl der nachgewiesenen Fälle innerhalb von 48 Stunden mindestens verdreifacht. Diese Entwicklung sei besorgniserregend, so die Behörden in Kopenhagen. Die neue Corona-Variante wurde vor rund einer Woche in Südafrika entdeckt und inzwischen auch in Deutschland nachgewiesen. Es wird vermutet, dass die Mutation schneller übertragbar ist. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.12.2021 16:00

Handball-Bundesliga: Starker THW Kiel lässt HSV Hamburg keine Chance

Der THW Kiel hat dem HSV Hamburg in der Handball-Bundesliga eine Lehrstunde erteilt - und bleibt erster Verfolger von Spitzenreiter Magdeburg. Der Rekordmeister besiegte den Aufsteiger im kleinen Nordderby am Sonntag mit 32:23 (15:6). "Wir haben nichts dem Zufall überlassen. Ich bin sehr zufrieden, wie wir aufgetreten sind", sagte Kiels Chefcoach Filip Jicha. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 05.12.2021 15:30

Das Wetter in Schleswig-Holstein

Heute viele Wolken, teils etwas Sonne und anfangs vor allem an der Ostsee vereinzelt Regen- oder Schneeschauer. Maximal 1 bis 4 Grad. In der Nacht bedeckt und von der Nordsee und Elbe her gebietsweise etwas Regen, Schneeregen oder Schnee. Tiefstwerte 0 bis -2 Grad. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 06.12.2021 07:00

