Stand: 04.12.2021 11:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig-Holstein verlängert Wirtschaftshilfen

Wieder fürchten Unternehmen wegen der Corona-Pandemie um ihr Weihnachtsgeschäft. Das Wirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein will unterstützen und verlängert seine Finanzhilfsprogramme bis Ende März 2022. Darlehen- und Beteiligungen im Wert von rund 215 Millionen Euro vergab das Land Schleswig-Holstein bereits an knapp 1.500 Unternehmen. Aktuell stünden noch 60 Millionen Euro zur Verfügung, so Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Eigentlich sollten die Hilfen Ende des Jahres auslaufen, nun verlängerte das Land die Frist bis Ende März 2022. Wer nachweisen kann, dass sein Umsatz - im Vergleich zum vergleichbaren Zeitraum 2019 - um mehr als 30 Prozent zurückgegangen ist, kann die Hilfe über die Investitionsbank Schleswig-Holstein, die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft oder die eigene Hausbank beantragen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2021 12:00

SSW stellt Landesliste für Landtagswahl auf

Der SSW stellt heute auf einem Parteitag in Schleswig die Liste für die Landtagswahl im kommenden Mai auf. Für die Plätze 1 bis 3 der Landesliste des SSW kandidieren die Landtagsabgeordneten Lars Harms, Jette Waldinger-Thiering und Christian Dirschauer - Gegenkandidatinnen oder Gegenkandidaten haben sie bisher nicht. Derzeit ist der SSW mit drei Sitzen im Landtag vertreten. Die stellvertretende Landesvorsitzende Sybilla Lena Nitsch bewirbt sich für Listenplatz vier. Für Platz 5 gibt es mehrere Kandidatinnen und Kandidaten. Auch für die Wahlkreise treten heute Bewerber an. Ums Programm geht es erst beim nächsten Parteitag. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2021 10:00

Fahrer durchbricht Zaun am Holstentor

Spektakulärer Unfall gestern Nachmittag am Holstentor in Lübeck: Wie die Leitstelle auf Anfrage mitteilte, war ein 29 Jahre alter Mann mit seinem Pick-Up in Richtung Holstentorplatz unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor, einen Zaun durchbrach und dort stecken blieb. Um den Geländewagen zu bergen, musste die Fahrbahn für einige Zeit gesperrt werden. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2021 10:00

Corona in SH: Inzidenz bei 148,3

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 660 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 3.12.). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt minimal von 151,0 auf 148,3. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 99.500. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 89.300 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.807. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.12.2021 08:00

Wetter

Heute Nachmittag gibt es weiterhin viele Wolken, teils neblig-trüb und zunächst nur örtlich leichter Regen oder Sprühregen - vor allem von Nordfriesland bis zur Ostsee bleibt es längere Zeit trocken. Zum Abend hin kommt dann von der Nordsee her wieder vermehrt Regen. Die Höchstwerte: 4 Grad in Lauenburg und bis 6 Grad auf Amrum. Die Abendtemperatur um 18 Uhr: 2 Grad in Ratzeburg und bis 5 Grad in Kappeln.

Archiv 4 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2021 | 12:00 Uhr