Stand: 01.12.2021 08:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

IHK: 2G-Regel für den Einzelhandel kommt zur Unzeit

Die Industrie- und Handelskammer kritisiert die angekündigte Einführung der 2G-Regel beim Einkaufen. Er habe kein Verständnis dafür, dass nur noch Geimpfte und Genesene im Einzelhandel einkaufen dürften, erklärte der IHK-Hauptgeschäftsführer in Schleswig-Holstein, Björn Ibsen. Der Einzelhandel spiele infektionstechnisch gar keine Rolle. Und dann mitten im Weihnachtsgeschäft 2G einzuführen – das komme wirklich zur Unzeit. Dazu sei noch offen, wie der Einlass in kleinen Läden mit ein oder zwei Mitarbeitern kontrolliert werden solle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.12.2021 08:00

2G-Regel für den Einzelhandel wohl ab Sonnabend

Schleswig-Holstein plant eine erneute Verschärfung der Corona-Regeln. Voraussichtlich von Sonnabend an werde im Einzelhandel 2G gelten, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach Beratungen von Bund und Ländern an. Dann dürfen die Händler nur noch Geimpfte und Genesene bedienen. Ungeimpfte dürfen dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. Günther sprach sich zudem erneut für Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte aus und begrüßte die Pläne für eine allgemeine Impfpflicht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.12.2021 06:00

907 neu gemeldete Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind am Dienstag 907 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder: Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt bei 152,7. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.12.2021 05:30

Welt-Aids-Tag: Zahl der Neuinfektionen in SH sinkt

50 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein neu mit HIV infiziert, fünf weniger als noch 2019. Das geht aus den aktuellen RKI-Zahlen hervor. Insgesamt lebten damit 1.250 Menschen mit einer offiziellen HIV-Diagnose in Schleswig-Holstein. Für den positiven Trend sorgen Aufklärungskampagnen und ein Medikament, das vor dem Geschlechtsverkehr eingenommen wird und eine Ansteckung verhindert. Wer sich aber einmal mit dem HI-Virus angesteckt hat, benötigt eine lebenslange Therapie. Wissenschaftler forschen weiter an Heilungsmethoden und einer Impfung. Doch bis es so weit ist, dürfte es laut Deutscher Aidshilfe noch einige Jahrzehnte dauern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.12.2021 06:00

Diskussion über Erderwärmung in Kieler Arena

In der Kieler Arena diskutieren heute beim fünften "Future Energies Science Match" Experten über die Folgen der Erderwärmung und die richtigen Maßnahmen dagegen. Thema ist außerdem, welche Weichen gestellt werden müssen, um eine klimaneutrale Zukunft erreichen zu können. Eröffnet wird Future Energies Science Match von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). An den Diskussionen nehmen neben Wissenschaftlern auch Schüler, Manager und Politiker aus Schleswig-Holstein, wie Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) teil. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.12.2021 06:00

Versuchter Totschlag im Flüchtlingsheim: Urteil erwartet

Im Prozess gegen einen 25-Jährigen, der in einem Kieler Flüchtlingsheim versucht haben soll, einen anderen Flüchtling zu töten, wird heute das Urteil des Kieler Landgerichts erwartet. Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung beantragten in dem Sicherungsverfahren die Unterbringung des an schizophrener Psychose erkrankten Mannes in der geschlossenen Psychiatrie. Der Syrer ist dort bereits seit der Tat im April vorläufig untergebracht. Er soll damals im wahnhaften Zustand - und damit schuldunfähig - versucht haben, einem anderen Flüchtling mit einem Messer in den Kopf zu stechen. Der attackierte 46 Jahre alte Algerier konnte den Stich abwehren. Er blieb unverletzt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage gingen von versuchtem Totschlag aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.12.2021 06:30

Wetter

Heute dichte Wolken und zeitweise Regen, später zögerlich nachlassend und kurze Auflockerungen möglich, im Verlauf aber noch einige Schauer, vereinzelt mit Graupel. Höchstwerte zu Beginn: 8 Grad in Eutin und bis 10 Grad in Itzehoe. Mäßiger bis frischer, später teils starker, an den Küsten stürmischer Südwest- bis Nordwestwind, an der Nordsee ab dem späten Nachmittag Gefahr schwerer Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 01.12.2021 05:30

Archiv 4 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.12.2021 | 10:00 Uhr