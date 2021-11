Stand: 30.11.2021 07:07 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

605 neu gemeldete Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind am Montag 605 neue Corona-Fälle registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht: Die Zahl der innerhalb einer Woche registrierten Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt bei 150,1. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 05:30

Online-Umfrage: Teilnehmende Kinder und Jugendliche oft traurig

Bei einer Online-Befragung des Kinderschutzbundes herausgekommen: 40 Prozent der teilnehmenden Jugendlichen in Schleswig-Holstein sind oft traurig, ein Drittel oft allein. An der Befragung haben mehr als 300 Jugendliche teilgenommen. Ebenfalls ein Drittel haben Angst, mit dem Schulstoff nicht hinterherzukommen. Das liegt auch daran, dass die Hälfte der Schülerinnen und Schüler Zuhause kaum Hilfe bei den Hausaufgaben bekommt. Und auch der Blick in die Zukunft ist nicht gerade optimistisch: Nur knapp 60 Prozent schauen positiv auf das, was kommen könnte. Mit der Befragung wollte der Jugendrat ein umfassendes Bild zur Gefühlslage der 14 bis 19-Jährigen in der Pandemie bekommen, um so für mehr Beachtung in der Politik zu sorgen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 06:00

Günther: Ungeimpfte sollten sich nicht mehr treffen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich offen für weitere Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte gezeigt. Neben einer dauerhaften allgemeinen Impfpflicht könne er sich auch vorstellen, die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte zu verschärfen. Einen bundesweiten Lockdown lehnt er wegen der großen Unterschiede bei den Inzidenzen zwischen den Bundesländern weiter ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 06:00

Kanzlerin und Ministerpräsidenten beraten heute über Corona-Lage

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), seine Amtskollegen der Länder, die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der wohl zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommen heute zu einer Telefonschalte zusammen. Die Runde will über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zur sogenannten Bundesnotbremse beraten. Die Richter in Karlsruhe wollen sich am Dienstagvormittag zu bundesweit einheitlichen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen sowie Schulschließungen unter der Corona-Bundesnotbremse äußern. Aus Reihen der zukünftige Ampelkoalition hieß es zuletzt, die BVerfG-Entscheidung abwarten zu wollen, bevor der Corona-Kurs verschärft wird. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 08:00

Schleswig-Holstein noch unter Belastungsgrenze bei Krankenhäusern

Während in Süd -und Ostdeutschland die Lage in den Krankenhäusern sehr angespannt ist, können in Schleswig-Holstein noch Patienten aufgenommen werden. Das sagt Prof. Jan-Thorsten Gräsner, Direktor des Instituts für Rettungs- und Notfallmedizin des UKSH. Trotzdem fährt zum Beispiel das UKSH gerade die Zahl der Intensivbetten massiv hoch. Behandlungen und Operationen, die medizinisch nicht eilig sind, werden um ein Viertel reduziert, also verschoben. In dieser Woche werden wahrscheinlich noch weitere schwer an Covid19-Erkrankte nach Schleswig-Holstein gebracht. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 06:00

Gewerkschaften zufrieden mit Tarifabschluss im öffentlichen Dienst

Die Einigung der Tarifparteien im öffentlichen Dienst der Länder hat für positive Reaktionen aus Schleswig-Holstein gesorgt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht von einem verantwortungsvollen Abschluss. Es hätte vielleicht sogar mehr als die 2,8 Prozent Plus sein können. Dass es am Ende aber nicht dazu kam, lag unter anderem wohl auch an der aktuellen Corona-Lage, sagte GEW-Sprecher Bernd Schauer. Die einmalige 1.300 Euro-Prämie für Lehrer und Erzieher sei hingegen erfreulich. Über die freut sich ebenfalls ver.di-Sprecher Frank Schischefsky, genauso über das Lohnplus besonders bei den Pflegekräften und dem Krankenhauspersonal. So bekommen beispielsweise Intensivpfleger bis zu 230 Euro monatlich mehr. Dass sich beide Seiten schnell geeinigt haben, begrüßt auch Finanzministerin Monika Heinold (Grüne). Sie freue sich besonders über das Plus im Gesundheitssektor. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 06:00

Holstein Kiel II neuer Regionalliga-Spitzenreiter

Holstein Kiel II hat die Tabellenführung in der Nord-Staffel der Fußball-Regionalliga Nord übernommen. Im Duell der Zweitliga-Nachwuchsmannschaften feierte das Team von Coach Sebastian Gunkel am Montag einen ungefährdeten 3:0 (1:0)-Erfolg beim Hamburger SV II. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 08:00

Zahl der Erstimpfungen im Land nimmt wieder zu

Im Vergleich zu Tiefstpunkt in den vergangenen Wochen hat sich die Zahl der Erstimpfungen in SH in etwa verdoppelt. In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut RKI 14.500 Menschen das erste Mal impfen lassen. Damit sind nun 75,3 Prozent der Schleswig-Holsteiner mindestens einmal gegen Corona geimpft. Geboostert sind bereits 11,6 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 05:30

Wetter

Heute zunächst stark bewölkt mit Regen. Im Laufe des Vormittags weitgehend südwärts abziehender Niederschlag und einige Aufheiterungen. Höchstwerte 6 Grad in Bad Schwartau bis 8 Grad auf Sylt. Mäßiger bis frischer, an der See starker West- bis Nordwestwind mit starken bis stürmischen Böen, auf den Inseln Sturmböen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.11.2021 08:00

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.11.2021 | 08:00 Uhr