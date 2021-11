Stand: 26.11.2021 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bombenentschärfung im Kreis Stormarn

Etwa 5.000 Menschen müssen heute Morgen in Glinde und Oststeinbek ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Der Kampfmittelräumdienst wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Bis 8 Uhr muss der eingerichtete Sperrbezirk geräumt sein. Die betroffenen Straßen werden seit 7.30 Uhr gesperrt - darunter auch die Möllner Straße, eine wichtige Pendlerverbindung. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2021 06:00

Corona in SH: Inzidenz bei 152,8

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 684 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 25.11). 177 Menschen werden aktuell im Krankenhaus behandelt, 40 von ihnen sind in Intensivtherapie, 21 in Beatmung. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Landesmeldestelle nun bei 152,8 (Vortag: 152,5), die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 4,43 (Vortag: 4,36). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2021 06:00

Impfstellen gehen an den Start

In Schleswig-Holstein nehmen heute die neuen Impfstellen ihre Arbeit auf. Eine Art Startschuss gibt es um 13.00 Uhr in Eutin. Zunächst sollen 26 Impfstellen im Land vor allem das Tempo bei den Covid-19-Auffrischungsimpfungen erhöhen. Damit sollen nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein die Praxen der niedergelassenen Ärzte bei den Corona-Impfungen unterstützt und entlastet werden. Impftermine können nur online gebucht werden. Bis zum 2. Dezember ist das zunächst nur für Menschen ab 60 Jahren möglich. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2021 06:30

Corona: Impf-Start für Kinder laut Garg noch 2021

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat angekündigt, dass es in Schleswig-Holstein noch vor Jahresende ein Impfangebot für Fünf- bis Elfjährige gegen das Coronavirus geben wird. Der Bund habe den Ländern mitgeteilt, dass der entsprechende Impfstoff vermutlich ab dem 21. Dezember zur Verfügung stehe. Zuvor hatte die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer für fünf- bis elfjährige Kinder empfohlen. Die Impfungen sollen in Schleswig-Holsteins Impfstellen möglich sein. Weitere Informationen will das Gesundheitsministerium in Kürze bekanntgeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2021 06:00

Flensburg-Handewitt trotzt Ausfällen und siegt in Bukarest

Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Aufwärtstrend in der Handball-Champions-League fortgesetzt. Die Norddeutschen siegten bei Dinamo Bukarest am Ende verdient und deutlich 28:20 (13:13) - und das trotz großer personeller Probleme. Nach dem Ausfall der Partie bei Hannover-Burgdorf geht es für die Flensburger am Sonntag (16 Uhr) gegen die HSG Wetzlar weiter. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 26.11.2021 06:30

Wetter: Viele Wolken am Himmel

Vormittags ist es bewölkt in Schleswig-Holstein, in einigen Landesteilen kann es regnen. Auch am Nachmittag präsentiert sich das Wetter grau in grau. Der Wind weht teilweise böig aus Süd bis Südwest. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Rendsburg und fünf Grad in Sankt Peter-Ording (Kreis Nordfriesland).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2021 | 06:00 Uhr