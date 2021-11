Stand: 22.11.2021 06:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Neue Corona-Regeln gelten ab heute

In Schleswig-Holstein gelten ab heute wegen gestiegener Infektionszahlen wieder strengere Corona-Regeln. In der Freizeit gilt in Innenräumen 2G - geimpft oder genesen - und bei beruflichen Veranstaltungen 3G - also geimpft, genesen oder getestet. Ungeimpfte dürfen nun also zum Beispiel keine Freizeiteinrichtungen, wie Kinos oder Restaurants mehr betreten. Ausgenommen sind von dieser Regel Kinder bis zur Einschulung und Schüler bis zur Volljährigkeit, wenn sie regelmäßig in der Schule getestet werden. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden kann, muss das mit einer Bescheinigung nachweisen und einen negativen Test vorlegen, um Angebote, die unter die 2G-Regel fallen, nutzen zu können. Außerdem gilt ab heute wieder eine Maskenpflicht im Schulunterricht. Private Treffen innerhalb geschlossener Räume sind nur noch mit bis zu zehn ungeimpften Personen erlaubt. Kinder unter 14 Jahren zählen bei dieser Regel nicht mit. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.11.2021 07:00

Corona in SH: Hospitalisierungsinzidenz weiter bei 3,23

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 206 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 135,9, die Hospitalisierungs-Inzidenz unverändert bei 3,23 (Stand 21.11.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 91.296. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 83.200 Schleswig-Holsteiner als genesen. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet, die Gesamtzahl liegt damit bei 1.773.

Ralf Hoppe ist neuer Bürgermeister in Itzehoe

Ralf Hoppe hat die gestrige Stichwahl in Itzehoe gewonnen und wird damit neuer Bürgermeister von Itzehoe. Der parteilose Einzelbewerber bekam 62,1 Prozent der Stimmen und setzte sich damit klar gegen Claudia Buschmann von der CDU durch, die 37,9 Prozent der Stimmen erhielt. Hoppe war selbst überrascht über seinen deutlichen Wahlerfolg. Er sagte NDR Schleswig-Holstein, die Wählerinnen und Wähler hätten anscheinend einen parteilosen und unabhängigen Bürgermeister im Rathaus haben wollen. Ein weiterer Grund für seine Wahl sei offenbar seine Kompetenz beim Thema Stadtentwicklung, so der 43-Jährige. Hoppe ist selbstständiger Stadtplaner und hatte sich im Wahlkampf unter anderem für die Modernisierung der Innenstadt sowie für mehr bezahlbaren Wohnraum ausgesprochen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.11.2021 06:00

Schwerer Verkehrsunfall auf der B205 bei Neumünster

Nach Angaben der Polizei war eine Frau mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto mit Pferdeanhänger kollidiert. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs erlitten ebenfalls leichte Verletzungen - das Pferd blieb unverletzt. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 18:00

THW Kiel nach klarem Sieg in Göppingen Tabellenzweiter

Die Handballer des THW Kiel haben am Sonntag in der Bundesliga auswärts bei FA Göppingendeutlich mit 38:26 (20:15) gewonnen. Nach dem verdienten Erfolg klettern die Kieler damit auf Platz zwei der Tabelle. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 18:00

Heiner Garg bleibt FDP-Chef in Schleswig-Holstein

Heiner Garg bleibt FDP-Vorsitzender in Schleswig-Holstein. Die Delegierten wählten den 55-Jährigen mit 79,8 Prozent der Stimmen auf einem Parteitag in Neumünster. Garg führt den Landesverband bereits seit 2011 und möchte die Partei mit Spitzenkandidat Bernd Buchholz erfolgreich in die Landtagswahl im kommenden Jahr führen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 11:00

Wetter: Erst neblig, dann stark bewölkt

Heute wird es nach lokalem Nebel zunächst meist heiter oder auch länger sonnig mit ein paar lockeren Wolken. Anfangs gibt es vereinzelt Glätte durch Reif oder Gefrieren von Nässe. Im Tagesverlauf kommen zuerst von Dithmarschen bis nach Nordfriesland wieder mehr Wolken, am späteren Nachmittag wird es in der ganzen Nordwesthälfte zunehmend stark bewölkt, aber erst am Abend gibt es örtlich Sprühregen. Höchstens 5 Grad in Mölln, 7 Grad in Kiel und bis 10 Grad in Westerland. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 22.11.2021 08:00

