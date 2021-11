Stand: 21.11.2021 10:48 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

FDP wählt neuen Landesvorstand

Die FDP wählt heute auf einem Parteitag einen neuen Landesvorstand. Parteichef Heiner Garg bewirbt sich erneut auf dieses Amt. Er führt die Liberalen in Schleswig-Holstein bereits seit zehn Jahren. Gestern hatte die FDP die personellen Weichen für die Landtagswahl gestellt und Wirtschaftsminister Bernd Buchholz zum Spitzenkandidaten gewählt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 08:00

Bürgermeister-Stichwahl in Itzehoe

Heute stellt sich heraus, wer neuer Bürgermeister in Itzehoe wird. Die Entscheidung in der Stichwahl fällt zwischen Claudia Buschmann von der CDU und dem parteilosen Einzelbewerber Ralf Hoppe. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der fünf Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen bekommen. Itzehoes amtierender Bürgermeister Andreas Koeppen (SPD) war nach zwei Amtszeiten nicht wieder angetreten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 10:00

Corona-Lage in SH: Auf Niveau des Vortages

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Abend auf dem Niveau des Vortages geblieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 134,5. Der neue Faktor, die Hospitalisierungsquote, wird von der Landesmeldestelle ebenfalls unverändert mit 3,23 angegeben. Von morgen an gilt bei uns in zahlreichen Bereichen die 2G-Regelung - Zugang ist nur für Geimpfte und Genesene möglich. Minderjährige und Menschen, die sich nicht impfen lassen können, sind ausgenommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 08:00

Vier Menschen bei Feuer in Lütjenburg verletzt

Großer Schock vergangene Nacht für Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Lütjenburg im Kreis Plön: Aus noch ungeklärter Ursache ist dort um kurz nach 3 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Kurz darauf stand die gesamte Küche in Vollbrand. Vier Menschen kamen verletzt ins Krankenhaus. Laut Feuerwehr ist das Haus nicht mehr bewohnbar. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 09:00

Razzia im Rotlichtmilieu von Kiel: Mehrere Corona-Verstöße

Die 3G-Regel gilt in Schleswig-Holstein auch in Bordellen, außerdem muss es dort ein Hygiene-Konzept geben. Im Kieler Nachtleben halten sich offenbar mehrere Betriebe nicht an diese Regeln. Die Polizei hat in der vergangenen Nacht insgesamt 13 Gaststätten und drei Bordelle in der Innenstadt durchsucht und diverse Verstöße gegen die Corona-Verordnung festgestellt, bestätigte die Leitstelle auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein. Zudem wurden vereinzelt Schutzvorschriften im Prostitutionsschutzgesetz missachtet. Die Polizei kontrollierte in diesem Zusammenhang vergangene Nacht rund 250 Personen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 11:00

NOK: Containerschiff fährt in Böschung, Kanal vorübergehend gesperrt

Vergangene Nacht ist gegen 4.15 Uhr ein Containerschiff im Nord-Ostsee-Kanal (NOK) vom Kurs abgekommen und fuhr in eine Böschung. Vorsichtshalber sperrte die Wasserschutzpolizei daraufhin den Kanal, während die Besatzung den technischen Defekt am Schiff behob. Gegen 5.40 Uhr konnte das Schiff laut Leitstelle seine Fahrt bis Raade fortsetzen. Dort macht es erst einmal Halt. Verletzt wurde niemand. Der NOK ist für den Schiffsverkehr inzwischen wieder freigegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 10:00

NOK: Spaziergänger findet Leiche

Ein Spaziergänger hat am Sonnabend die Leiche eines Mannes im Nord-Ostsee-Kanal bei Schafstedt (Kreis Dithmarschen) gefunden. Nach Angaben der Polizeihandelt es sich um einen vermissten 44-Jährigen, der vor zwei Wochen in den Kanal gesprungen war, um seine Hunde zu retten. Der Einsatz der Polizei dauerte mehr als zwei Stunden. In dieser Zeit war auch der Schiffsverkehr auf dem Kanal beeinträchtigt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 08:00

Nordkirche will jünger und digitaler werden

Auf einer digitalen Landessynode hat die evangelische Kirche im Norden am Sonnabend beschlossen, jünger und digitaler zu werden. Ab 2024 sollen mindestens zehn Prozent der Mitglieder in den Leitungsgremien zwischen 18 und 27 Jahre alt sein, so lautet der Beschluss des Kirchenparlaments. Auch beim Thema Digitalisierung will die evangelische Kirche voranschreiten. Der Datenschutzbeauftragte der Nordkirche, Peter von Loeper, forderte die kirchlichen Einrichtungen dazu auf, den Datenschutz ernster zu nehmen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 09:00

Holstein Kiel spielt gegen den 1. FC Heidenheim

In der 2. Fußball-Bundesliga ist Holstein Kiel heute beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Die Kieler waren vor der Länderspielpause im Aufwärtstrend: Sie hatten zuletzt gegen Dresden gewonnen, davor gegen den HSV und gegen Darmstadt 98 haben sie Unentschieden gespielt. Mit einem Sieg über Heidenheim würden die Störche einige Plätze gut machen und den Abstand auf den ersten Abstiegsplatz auf 5 Punkte vergrößern. Leicht wird das gegen die heimstarken Heidenheimer nicht: Die Gastgeber haben in der laufenden Saison erst ein Spiel zu Hause verloren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 13:30

Wetter: Nach Regen kommt Sonne

Die Kaltfront von Tief "Wolfgang" zieht heute mit ihren Regenwolken allmählich südwärts ab. Vom Norden her zeigen sich freundliche Abschnitte, an der See kann es auch weiterhin einzelne Schauer geben. An den Küsten weht teils ein frischer Wind, Sturmböen sind möglich. Höchstwerte: 9 Grad in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 10 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 21.11.2021 08:00

