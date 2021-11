Stand: 20.11.2021 10:36 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Landesvertreterversammlung und Parteitag der FDP in Neumünster

Bei einer Landesvertreterversammlung und einem Landesparteitag der FDP Schleswig-Holstein in Neumünster soll heute Wirtschaftsminister Bernd Buchholz zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im kommenden Mai gewählt werden. Mit Buchholz an der Spitze streben die freien Demokraten bei der Landtagswahl 15 Prozent an und werden wohl ohne feste Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Wegen der wieder steigenden Corona-Infektionszahlen war das FDP-Treffen kurzfristig von der Stadthalle in die größeren Holstenhallen verlegt worden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2021 09:00

Dänemark verschärft zum zweiten Mal Corona-Kurs

In Dänemark gelten von heute an verschärfte Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Mit einer Hospitalisierungsrate von weniger als 1 steht Dänemark zwar deutlich besser als sämtliche deutsche Bundesländer da, trotzdem reagiert die Regierung in Kopenhagen. Generell soll es mehr Tests geben, einmal wöchentlich jetzt auch für Grundschulkinder. Auf sie entfallen laut Regierung allein ein Viertel aller Neuinfektionen. Und: Weitere Schulen könnten bald schließen, hieß es. Eine Maskenpflicht ist aber weiterhin nicht geplant. Seit mittlerweile einer Woche werden in Dänemark 3G-Nachweise in Restaurants und bei Großveranstaltungen verlangt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2021 09:00

Corona: Hospitalisierungsinzidenz klettert auf 3,23

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 806 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 134,3, die Hospitalisierungs-Inzidenz bei 3,23 (Stand Freitagabend). Die Stadt Neumünster weist als einzige Region weiterhin eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 auf. Sie liegt bei 250,3. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 20.11.2021 08:00

Schleswig-Holsteiner Stifterpreis geht nach Heide

Die "Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung" hat den ersten Platz beim Schleswig-Holsteiner Stifterpreis belegt. Seit ihrer Gründung vor fast 20 Jahren hat die Stiftung zahlreiche Projekte gefördert, in denen Kinder und Jugendliche Theoretisches und Praktisches über die NS-Zeit gelernt haben - zum Beispiel durch Besuche in Konzentrationslagern oder durch die Reinigung von Grabstätten und Stolpersteinen. Dafür erhielt sie am Freitag in Rendsburg 5.000 Euro. Ebenfalls ausgezeichnet wurde die DLRG-Stiftung und eine Stiftung, die sich in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) für Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Der Schleswig-Holsteiner Stifterpreis ist insgesamt mit 10.000 Euro dotiert. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.11.2021 20:00

2G bei Holstein Kiel und in der Handball-Bundesliga

Holstein Kiel stellt bei seinen Heimspielen auf die 2G-Regelung um. Schon gegen Werder Bremen am 27.11. dürfen nur noch vollständig Geimpfte und Genesene ins Stadion. Für Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 7 Jahren bis einschließlich 17 Jahren reicht ein aktueller Corona-Schnelltest aus. Ein Selbsttest oder auch der Schulnachweis über regelmäßige Testungen reichen nicht. Der Verein will so ein möglichst sicheres Stadionerlebnis ermöglichen. Kinder unter 7 Jahren dürfen wieder als Schoßkinder ohne Ticket mit in die Sitzplatzbereiche und benötigen keinen Nachweis. Auch im Handball wird auf 2G umgeschwenkt: Da die neuen Maßnahmen der Landesregierung 2G für Sportarten im Innenraum sogar vorschreiben, sind der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt ebenfalls davon betroffen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.11.2021 15:40

Heute oft dichte Wolken, zeitweise ein wenig Regen oder Sprühregen und windig. Temperaturen: maximal 11 bis 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte bei 9 bis 7 Grad und weiterhin windig.

