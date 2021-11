Stand: 19.11.2021 06:34 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Inzidenz in Schleswig-Holstein klettert weiter - auf 122,9

Erneut erreicht die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein einen neuen Höchstwert und liegt bei 122,9 - nach 116,1 am Mittwoch. Laut Landesmeldestelle wurden binnen 24 Stunden landesweit 701 Neuinfektionen gemeldet. Die Stadt Neumünster weist weiterhin als einzige Region eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 auf. Sie liegt bei 249,0 (Vortag: 247,8). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.11.2021 06:00

Hospitalisierungsrate ist der neue Maßstab

Die Krankenhaus-Inzidenz soll künftig der neue Maßstab für Corona-Regeln werden. Die sogenannte Hospitalisierungsrate gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Menschen in den vergangenen sieben Tagen ins Krankenhaus kamen. In Schleswig-Holstein liegt der Wert aktuell bei 2,75. Einen Tag zuvor lag er laut RKI noch bei 3,09. Ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland flächendeckend die 2G-Regel - etwa bei Veranstaltungen und in der Gastronomie. Ab einem Wert von sechs gilt die sogenannte 2G-Plus-Regel, bei der sich auch geimpfte und genesene Personen testen lassen müssen. Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 18.11.2021 20:00

"Gorch Fock" startet Ausbildungsreise

Das Segelschulschiff "Gorch Fock" startet am Vormittag nach jahrelanger Sanierung von seinem Heimathafen Kiel aus zu seiner ersten Ausbildungsreise. Ursprünglich sollte der erste längere Törn des Dreimasters bereits Mitte vergangener Woche beginnen. Dies hatte sich durch Keime in der Trinkwasseranlage verzögert. Unter dem Kommando von Nils Brandt nimmt die aus 120 Männern und Frauen bestehende Stammbesatzung Kurs in Richtung Kanarische Inseln. Für Brandt ist es nach acht Jahren die letzte Fahrt als Kommandant der "Gorch Fock". | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.11.2021 07:00

THW Kiel gewinnt in der Handball-Champions League

Nach zwei Erfolgen in der Bundesliga hat der THW Kiel am Abend auch in der Champions League mit 31:28 (17:14) gegen Aalborg Handbold gewonnen. Niclas Ekberg und Hendrik Pekeler waren mit jeweils sieben Treffern die erfolgreichsten THW-Spieler. Das Team von Trainer Filip Jicha liegt nach dem siebten Spieltag - also nach der Hinrunde - mit 11:3 Punkten auf dem zweiten Platz hinter Montpellier HB (11:3). Die jeweils Ersten und Zweiten der beiden Achtergruppen überspringen das Achtelfinale und ziehen direkt ins Viertelfinale ein. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 19.11.2021 06:00

Landessynode der Nordkirche geht weiter

Im Maritim Hotel in Travemünde wird heute die Tagung der Synode der Nordkirche fortgesetzt. Themen der dreitägigen Zusammenkunft sind der Haushalt für das nächste Jahr und das Schwerpunktthema "Digitale Horizonte". Die Synode findet als Online-Veranstaltung statt. Zu Beginn der Tagung erinnerte die Präses der Synode, Ulrike Hillmann, an den ehemaligen Bischof Ulrich Wilckens. Er war am 25. Oktober im Alter von 93 Jahren gestorben. Wilckens war von 1981 bis 1991 Bischof des damaligen Sprengels Holstein-Lübeck der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, die 2012 in der Nordkirche aufging. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 111.2021 19:30

Wetter: Viele Wolken in SH

Die Schleswig-Holsteiner erwartet heute ein trüber und stark bewölkter Tag. Es bleibt aber überwiegend trocken. Zum Teil weht ein böig auffrischender Westwind. Die Temperaturen steigen auf 12 Grad in Flensburg, Heide und Lübeck.

